Pandemi Hastanesi'nde son durum

Dün öğle saatlerinde yoğun bakımda tedavi gören hasta sayının 6’ya yükseldiğine işaret eden Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, hastaların hepsinin erkek olduğunu, 39, 51, 67, 68, 67 ve 74 yaşlarındaki kişiler olduğunu belirtti.

39 yaşındaki aşısız hastanın bugün taburcu edilmeye hazırlandığını da aktaran Dr. Onbaşı, tam doz Sinovac aşısı olan 67 ve 74 yaşındaki 2 hastanın entübe edildiğini de açıkladı.

“HATIRLATICI BİR DOZ YAPILMASI GEREKECEK”

Dr. Onbaşı, entübe edilen 2 hastanın koronavirüsün yanı sıra birçok farklı hastalıkları da olduğunu vurgulayarak, “Bu kişilerin aşıları Mart ayında yapılmış… İlk aşılanan ve özellikle kronik hastalığı olanlara hatırlatıcı bir doz yapılması gerekecek” dedi.

AŞILAR, YOĞUN BAKIM YOĞUNLUĞUNU AZALTTI

Hastaların yoğun bakımda yatma süresinin en az 7 gün olduğunu da belirten Dr. Şükrü Onbaşı, genellikle İngiliz varyantı görüldüğünü ve koronavirüs aşılarının yoğunluğu azalttığını aktardı.