Pandemi döneminde iç mekan kalitesinin önemi daha belirgin hissedildi

İç mimarlık tasarımları hakkında bilgi aktaran Kurt, iç mimarlığın içinde yaşanılan mekânları kullanışlı, canlı ve özgün tutan, günümüzün tüm teknolojik yeniliklerini estetik ile birleştirip konforlu ve her bakımdan yüksek kaliteli ortamlar yarattığını kaydetti.

Prof. Dr. Kurt renklerin, malzemelerin, detayların ve teknolojinin sunduğu her olanağın tasarımcının elinde şekillendiğini ve kullanıcının isteklerine göre mekânlar oluşturduğunu belirterek, bu sürecin hem özgürlüğün hem de yeni deneyimlerin birlikteliğini sergilediğini dile getirdi.

sürecinde bazı fiziksel ve teknik esaslar ile insanların kültürel ihtiyaçlarının dikkate alındığını söyleyen Kurt, “Böylece üç boyutlu kullanışlı sanat olma özelliği ile iç mimarlık, estetik, pragmatik, psikolojik, duygusal, kültürel, fiziksel, işlevsel, ekonomik, entelektüel ve sosyal nitelikleri mekân konforu elde etmek için yorumlar” dedi.

Prof. Dr. Kurt, Uluslararası İç Mimarlar ve Tasarımcılar Federasyonu’nun (IFI) 2021 yılı için 29 Mayıs 2021 Cumartesi gününü Dünya İç Mimarlık günü olarak belirlediğini anımsatarak, “Yaşamın normal kabul edilen yönlerine dönüşü için umut veren 2021 yılı ‘Küresel bir Konuşma Olarak Tasarım’ teması ile yapılan mesleki ve akademik etkinliklerle toplumların sağlık ve güvenliği için yeni çalışma, öğrenme, öğretme, iletişim kurma ve toplumsal iyileşme yollarının belirlenmesi için tartışılıyor” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda küresel olarak birçok etkinlik organizasyonu yapıldığını belirten Kurt, Mayıs ayı boyunca UKÜ GSTMF İç Mimarlık Bölümü tarafından da WEBINAR seminerleri düzenlendiğini ve bu etkinliklerin Haziran ayında da devam edeceği bilgisini verdi.