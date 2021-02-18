“Pandemi Döneminde Eğitim” konusu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu’nun katılımı ile GAÜ'de online olarak konuşulacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 35. yılını kutladığı 2020-2021 akademiy yılı etkinliklerine, online olarak devam ediyor.

GAÜ Online Etkinlikler kapsamında;GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, “%100 İletişim Sohbetleri” online programı ilk haftasında, “Pandemi Döneminde Eğitim” başlığında ve GAÜ İletişim Fakültresi Öğretim Görevlisi Ali Baturay’ın moderatörlüğünde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in katılımı ile 19 Şubat 2021 Cuma günü 18:00’da GAÜ’nün Resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak.

Yayın adresleri:

https://www.facebook.com/girneamerican

https://www.youtube.com/c/GirneAmericanUniversityCy