banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

“Pandemi dönemi yardımı” olarak 180 bin TL’lik destek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, özellikle bu dönemde sektörlerin de kapanmasıyla geliri düşmüş veya sıfırlanmış olan aileleri için “Pandemi Dönemi Yardımı” kaleminden 180 Bin türk liralık destek yapıldığını açıklayarak, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

19 Şubat 2021 Cuma 14:00
“Pandemi dönemi yardımı” olarak 180 bin TL’lik destek
banner337
banner391

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vakfın, kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilerek, “Vakıf, çocuk ve aileleri için yaptığı maddi-manevi tüm yardımları ve faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Pandeminin gelişiyle kanser hastalığının ve beraberinde gelen ihtiyaçların geri çekilmediğinin altı çizilen açıklamada, bu dönemde geliri düşmüş ailelerin çocuklarının ilaçlarının aksamaması ve en önemlisi de sağlıklı bir beslenme için halkın da Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış yaparak, katkıların artırılabileceği bildirildi.

banner341
Açıklamada, bağışlar için tüm operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a sms atabileceği (tek seferlik sms bedeli 20TL), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceği veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online bağış sisteminin kullanılabileceği kaydedildi.

Vakıf yetkililerine bağış yöntemleri ile daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, “Unutmayın bu mücadelenin farkında olursak ve birlik olursak, ihtiyacı olanlara mutlu ve umutlu günler armağan edebiliriz” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 19.02.2021 15:27
Anahtar Kelimeler:
180 Bin TLlik DestekPandemi Dönemi Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de covid-19’dan bir ölüm daha!
KKTC’de covid-19’dan bir ölüm daha!
Süleyman Aşcı bulundu
Süleyman Aşcı bulundu
Yarın ve Pazar sabahı yer yer don olayı bekleniyor
Yarın ve Pazar sabahı yer yer don olayı bekleniyor
Aşılar ve mutasyona uğramış virüsler
Aşılar ve mutasyona uğramış virüsler
Sosyal izolasyon sürecinde teknoloji kullanımının ergenler üzerindeki etkileri
Sosyal izolasyon sürecinde teknoloji kullanımının ergenler üzerindeki etkileri
Maliye Bakanlığı'ndan bir ilk
Maliye Bakanlığı'ndan bir ilk
Prof. Dr. Asım Vehbi: “Öğrencilerin Ada’ya getirilmesinde hem halkımızın hem de öğrencilerimizin sağlığı öncelikli olmalı”
Prof. Dr. Asım Vehbi: “Öğrencilerin Ada’ya getirilmesinde hem halkımızın hem de öğrencilerimizin sağlığı öncelikli olmalı”
Ercan personeline de covid-19 aşıları yapıldı..
Ercan personeline de covid-19 aşıları yapıldı..
Güzelyurt’ta aşılar yapılmaya başlandı
Güzelyurt’ta aşılar yapılmaya başlandı
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim