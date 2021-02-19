“Pandemi dönemi yardımı” olarak 180 bin TL’lik destek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vakfın, kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilerek, “Vakıf, çocuk ve aileleri için yaptığı maddi-manevi tüm yardımları ve faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Pandeminin gelişiyle kanser hastalığının ve beraberinde gelen ihtiyaçların geri çekilmediğinin altı çizilen açıklamada, bu dönemde geliri düşmüş ailelerin çocuklarının ilaçlarının aksamaması ve en önemlisi de sağlıklı bir beslenme için halkın da Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış yaparak, katkıların artırılabileceği bildirildi.

Açıklamada, bağışlar için tüm operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a sms atabileceği (tek seferlik sms bedeli 20TL), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceği veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online bağış sisteminin kullanılabileceği kaydedildi.

Vakıf yetkililerine bağış yöntemleri ile daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, “Unutmayın bu mücadelenin farkında olursak ve birlik olursak, ihtiyacı olanlara mutlu ve umutlu günler armağan edebiliriz” denildi.