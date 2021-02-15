Pandemi, dijital dünyanın yeni konumuna hizmet etmek için mi çıkarıldı?

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğr.Üyesi Dr. Volkan Güngör, Güven Arıklı ile "Gündem Özel" programında, pandemi döneminde dijitalleşme ve dijitalleşmenin hayatımızda ki yeri konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngör; "Teknolojinin gelişimi farkında olmasakta belirli yasalar son 50 yıldır belirli yasalar üzerine kurulmaktadır. Bunlardan biri“moore" yasası. Bu yasa hız ve performans olarak 18 ayda bir iki katına çıkar. Moore yasasının öngörüsüne baktığımız zaman son 50 yıldır işmekteydi. Pandemi ile birlikte bir yakınsama yaşandı. Çünkü 10 yıl sonrasına planlanan makinaların birbiri ile konuşması, deri altı çipler, uzayda gönderilen uydular ile birlikte kurulacak internet ve iletişim ağı, bunlar 10 yıl sonrası için öngörülen hadiseler pandemi ile birlikte herkesin internet ve teknoloji kullanımının artması, bunun artık hayati bir duruma gelmesi ile birlikte teknolojinin hayatımızda ki önemi artmaya başladı"

"Teknoloji Hayatımızda Bir Çok Şeyi Değiştirdi"

İnsanları derilerinin altına yerleştirilecek çiplerle artık insanlar duyusal olarak haberleşmeye başlayacaklar. Sadece kendi aralarında değil makinalarla, evlerinde ki klimayla bile düşünce yoluyla bile onu açıp kapatabilecekler

Milletler arasında bir anlaşma var. Her ülke uzaya belli bir amaç ve belli bir adette uydu gönderebiliyor. Son yıllarda Elon Musk çıktı.Son gönderimde 169 adet uydu gönderdi. Elon Musk, Çin'den, ABD'den, Rusya'dan daha büyük biri değil. Elon Musk'ın arkasında ki ülke kimse Elon Musk'ı kullanarak ülkeler araşı anlaşmayı deliyor. Çünkü kimsenin tek başına yapabileceği bir durum değil bu. Microsoft yazılım yazıyor bu ticaretin bir karşılığı var.Apple cihaz satıyor bir karşılığı var. Sen ne satıyorsunda bu kadar devasa bütçeler kullanabiliyorsun? Şimdi bunları düşündüğümüz zaman kesinlikle komplo teorisi olarak düşünülen olaylara gidildiği aşikardır" dedi.

"Bu İşin Sonu Çok Ütopik Yerlere Gidiyor"

Uzaya kurulacak uydu ağıyla insanlara yerleştirilecek çiplerle insanlar artık tamamen kontrol edilebilir. Düşünüldüğünde insanlar bunu biraz komplo teorisi olarak görüyor ama değil. Mesela şuanda Siemens Almanya'da 7-8 tane karanlık fabrika oluşturdu.

"Nedir bu Karanlık Fabrika?"

Karanlık fabrika demek içeride çalışan insanın olmaması demektir. Ham maddenin fabrikaya girişinden tutun tüm üretim sürecinin otonom cihazlarla yapılmasıdır. Bu fabrikada daha önce 750 kişi çalışırken şuan 21 kişi çalışıyor. Bu 21 kişide aslında gelecekte robotlarla beraber çalışabilecek iş gücü olmayan işlerle uğraşıyor durumda"

Güngör; "GAÜ olarak imkanlar doğrultusunda dijitalize etmeye çalışıyoruz.Kullanılan online eğitim platformu, elektronik arşivler bunlarla alakalı yazılım entegrasyonları devam ediyor.Bir kaç ay içerisinde de tekrardan aktif hale gelecek.

"Dünya Dijitalleşmeye Gidiyor"

Güngör; "Biz dijital dönüşümün hayati olduğunun farkındayız ama örneğin yapay zeka mühendisliği ile alakalı bölüm açmak için izin alamıyoruz. Dünya artık yapay zeka dünyası iki bilgisayar bile birbirine bağlandığında konuşmaya başladı ve insanları devre dışı bıraktılar" dedi.