banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Pamir: “Tartışılmaz bir hak”

UKÜ Öğretim Görevlisi Enerji Uzmanı Necdet Pamir, Doğu Akdeniz’de yaşanılan sondaj ve arama gerginliği konusunda durum değerlendirmesinde bulundu.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:30
Pamir: “Tartışılmaz bir hak”
banner337
banner351

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Görevlisi Enerji Uzmanı Necdet Pamir, Doğu Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs adası civarında son yıllarda gerçekleştirilen hidrokarbon keşifleri nedeniyle giderek artan bir hareketlilik ve gerilim gözlendiğini belirterek, değerlendirmelerde bulundu.  

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz’de, tüm kıyıdaş devletlerle birlikte Türkiye’nin de Akdeniz kıyılarından başlayarak, açık denize doğru 200 deniz mili içinde deniz yüzeyinde, su kolonunda ve deniz dibindeki tüm zenginliklerde tartışılmaz hakkı olduğunu hatırlatan Pamir, “Ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye gibi, Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ana karanın açık denize doğru açılımı herhangi bir ada tarafından kesilemez” ifadesini kullandı.

“Taleplerin geçerliliği yok.”

Necdet Pamir, bu gibi durumlarda söz konusu adalara ya sadece karasuları, ya da çok sınırlı Münhasır Ekonomik Bölge hakkı tanındığını kaydederek, “Bu konuda çok sayıda uluslararası mahkeme kararı vardır. Dolayısıyla, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın hukuka aykırı maksimalist taleplerinin hiçbir geçerliliği yoktur” dedi.

“Güney Kıbrıs’ın tek yönlü çalışma gerçekleştirdi.”

banner341
Ayrıca, BM Deniz Hukuku sözleşmesine göre, “ihtilaflı sularda” hidrokarbon aramasının mümkün olmayacağını belirten Pamir, buna karşın Güney Kıbrıs’ın tek yönlü olarak 2007, 2013 ve 2016 yıllarında 3 ayrı uluslararası ihaleye çıkarak, yabancı şirketlerle birlikte arama ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirdiğini anımsattı.

Libya – Türkiye, Mısır – Yunanistan hamleleri

Pamir, son dönemde Libya ile Türkiye arasında Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması’nın imzalandığını aktararak, bu sayede Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın maksimalist taleplerinin önünün kesildiğini kaydetti.

Yunanistan’ın ise karşılık olarak yıllardır çözümlenemeyen Mısır-Yunanistan MEB sorununda, bugüne dek savunduğu tezlerden vazgeçerek bir anlaşma imzaladığına dikkat çeken Pamir, “Bu anlaşma ile Türkiye’nin 2 km. kıyısında yer alan Meis adası konusundaki hukuksuz taleplerinin savunulamayacak bir duruma geldiğini açıkladı.  

Navtex kapsamında görev yapılmakta

Necdet Pamir, Türkiye’nin MTA-Oruç Reis arama gemisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 18 Mart 2019’da ilan ederek, BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde arama yapmak üzere görevlendirilmesinin söz konusu süreçte yaşanan son gelişme olduğunu söyleyerek, “Oruç Reis arama gemisi Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Herhangi bir Yunan provokasyonuna izin vermemek için, TC Donanması’nın fırkateynleri, ilan edilen NAVTEX kapsamında görev yapmaktadırlar” dedi.

Pamir, Türkiye-KKTC ortak çalışmaları sonucunda yapılacak anlamlı bir hidrokarbon keşfinin gerek KKTC’nin ve gerekse de Türkiye’nin enerjideki bağımlılığına son vereceğini de sözlerine ekledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Necdet PamirUküDoğu Akdeniz Sondaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent şehitleri anıldı
Taşkent şehitleri anıldı
Sucuoğlu: “Geleceğimizi sağlam  temeller üzerine inşa etmeliyiz”
Sucuoğlu: “Geleceğimizi sağlam  temeller üzerine inşa etmeliyiz”
Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"
Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
Herdaimdostlar Kum Zambakları'nı koruma çitine bakım yaptı
Herdaimdostlar Kum Zambakları'nı koruma çitine bakım yaptı
Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı
Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti
Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim