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Paket motorunu sirkat eden zanlıya soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk!

10 Ocak 2023 Salı 14:55
Paket motorunu sirkat eden zanlıya soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk!

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamed Assadi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, olguları aktardı.

Polis, 11 Aralık 2022 tarihinde zanlı Hamed Assadi tarafından Lefkoşa'da sakin Müslüm Güçlüer’e ait Mehmet Akif Caddesi üzerinde kendi işletmesi olan Adora Kafe isimli işletmenin paket motorunun Adora Kafe'nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğini anlattı.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, alınması gereken kamera kayıtları temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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