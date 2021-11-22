Özyiğt CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü

ÖZYİĞİT ESAS YÜRÜTMENİN BELEDİYELERDE OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

TORUN KATKI KOYMAK İSTEDİKLERİNİ VURGULADI

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, TDP olarak bir dönem genel seçim ve yerel seçimi boykot ederek hata yaptıklarını, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.

Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.

TDP olarak belediyelere bakış açılarının, belediyelerin yerel hükümetlere dönüşmesi şeklinde olduğunu, bunun Türkiye için daha bir önem arz ettiğini ifade eden Özyiğit, belediyelerin geleceğinin merkezi hükümetin iki dudağı arasında olmasını doğru bir yaklaşım olmadığını, dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde anlayışın bu olduğunu, esas yürütmenin belediyeler tarafından yapıldığını söyledi.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi.

CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC’deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, beledi sorunların çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti.

Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını söyledi.