banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Geçişlerde yeni düzenleme
Geçişlerde yeni düzenleme
Casino İşletmecileri Birliği'nden Kurucu Cumhurbaşkanı'na vefa
CİB'den Denktaş'a vefa
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler başladı
Bütçe Meclis'te görüşülüyor
İpin ucu kaçıyor!..
İpin ucu kaçıyor!..
banner405

Özyiğt CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü

22 Kasım 2021 Pazartesi 18:30
Özyiğt CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü

ÖZYİĞİT ESAS YÜRÜTMENİN BELEDİYELERDE OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

TORUN KATKI KOYMAK İSTEDİKLERİNİ VURGULADI

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, TDP olarak  bir dönem genel seçim ve yerel seçimi boykot ederek hata yaptıklarını, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.

Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.

banner341
TDP olarak belediyelere bakış açılarının, belediyelerin yerel hükümetlere dönüşmesi şeklinde olduğunu, bunun Türkiye için daha bir önem arz ettiğini ifade eden Özyiğit, belediyelerin geleceğinin merkezi hükümetin iki dudağı arasında olmasını doğru bir yaklaşım olmadığını, dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde anlayışın bu olduğunu, esas yürütmenin belediyeler tarafından yapıldığını söyledi. 

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi.

CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC’deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, beledi sorunların çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti.

Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 22.11.2021 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”na katıldı
Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”na katıldı
2022 bütçesinin genelinin görüşülmesi tamamlandı
2022 bütçesinin genelinin görüşülmesi tamamlandı
Ataoğlu: “Belediyelerimiz arasında devam eden önemli iş birlikleri var”
Ataoğlu: “Belediyelerimiz arasında devam eden önemli iş birlikleri var”
Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz”
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz”
Dakikalarca ters yönde yol aldı
Dakikalarca ters yönde yol aldı
İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor
İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı
Diyabet Günü Koşusu yapıldı
Diyabet Günü Koşusu yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim