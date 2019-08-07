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Özyiğit’ten HP’li bakanlara “imzanıza sadık kalın” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi mensubu bakanlara, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde elektrik konusunda alınan karara sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Özyiğit’ten HP’li bakanlara “imzanıza sadık kalın” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi mensubu bakanlara, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde elektrik konusunda alınan karara sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Özyiğit’ten HP’li bakanlara “imzanıza sadık kalın” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi mensubu bakanlara, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde elektrik konusunda alınan karara sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Özyiğit, santral alımı konusunda ihaleye çıkılmamasının nedeninin açıklanmasını da istedi.

Özyiğit, TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin, artan enerji talebinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu üretim modeline geçilmesi amacıyla uluslararası ihaleye çıkılması kararı aldığını hatırlatarak, Halkın Partisi’ne kendi bakanlarının da imzasının bulunduğu karara sahip çıkması çağrısında bulundu.

“HP DE Mİ ATTIĞI İMZADAN VAZGEÇTİ?”

Özyiğit, alınan bu kararın Merkezi İhale Komisyonu’na gönderildiğini kaydederek “Ülkede ne değişmiştir ki halen ihaleye çıkılmamaktadır? UBP’nin bu kararı onaylamadığını biliyorduk da, HP de mi attığı imzadan vazgeçti?” diye sordu. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından öngörülen yatırımların 4 yıl içinde yapılmaması halinde, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan AKSA tarafından veya başka unsurların belirleyeceği koşullarda yeni sözleşmeler yapılmak zorunda kalınacağını belirten Özyiğit, bunun bedelinin de yine halka ödetileceğini savundu.

Kurumun yıllık yakıt giderinin yaklaşık 170 milyon Dolar, AKSA’ya ödenen kira bedelinin ise yaklaşık 30 milyon Dolar olduğunu, yani Kıb-Tek’in yılda yaklaşık 200 milyon Dolar yakıt ve kira ödediğini belirten Özyiğit, şunları belirtti:

“İhale kararı alınan santrallerin verimliliğinin yüzde 30 daha iyi olduğu teknik olarak ispatlanmıştır. Ayrıca Kıb-Tek’in stratejik planına göre orta vadede yapılacak yatırımlarla verimliliğin yüzde 50 artırılması da mümkündür. Böyle bir ortamda yapılması gereken yatırımların yapılmamasının topluma yıllık maliyeti ise yaklaşık 25 milyon Dolar civarındadır. Bu maliyetin bir kısmı AKSA’ya kira, bir kısmı da gereksiz yakıt tüketime gitmektedir. Gereksiz yakıt tüketiminin çevresel olumsuz etkileri de ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.” 

“DAHA UCUZ VE ÇEVRECİ YAKITLA ÜRETİM YAPILMALI”

TDP olarak elektrik üretiminin daha ucuza ve daha çevreci bir yakıt ile Kıb-Tek tarafından yapılması gerektiğine inandıklarını kaydeden Özyiğit, bu anlayışla da 4 adet çift yakıtlı jeneratör alım kararına imza koyduklarını belirtti.

AKSA’nın halen alım garantisiyle çalışmasının elektrik fiyatlarının ucuzlatılmasının önünde büyük bir engel olduğunu belirten Özyiğit, “UBP-HP hükümetinin şu ana kadarki duruşu AKSA’nın sözleşmesinin yenilenmesine sıcak baktıkları yönündedir. Uluslararası ihale sürecinin ileri götürülmemesi de bunun göstergesidir” dedi. 

Son Güncelleme: 07.08.2019 13:23
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