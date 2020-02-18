banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120086
ALTIN
309.916
DOLAR
6.0661
STERLİN
7.9102
EURO
6.5614
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

Özyiğit: “taçoy Almayı Planladığı Ve Toplumun Aleyhine Olacak Kararlarda Kendisine Ortak Arıyor”

Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un göreve geldiği ilk günden itibaren ısrarla elektrikte yatırım yapmaktan kaçarak ve zamana oynayarak özel sektöre bağımlılığa açık hizmet verdiğini savundu.

Özyiğit: “taçoy Almayı Planladığı Ve Toplumun Aleyhine Olacak Kararlarda Kendisine Ortak Arıyor”

Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un göreve geldiği ilk günden itibaren ısrarla elektrikte yatırım yapmaktan kaçarak ve zamana oynayarak özel sektöre bağımlılığa açık hizmet verdiğini savundu.

18 Şubat 2020 Salı 13:02
Özyiğit: “taçoy Almayı Planladığı Ve Toplumun Aleyhine Olacak Kararlarda Kendisine Ortak Arıyor”
banner337

Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un göreve geldiği ilk günden itibaren ısrarla elektrikte yatırım yapmaktan kaçarak ve zamana oynayarak özel sektöre bağımlılığa açık hizmet verdiğini savundu.

Özyiğit, “Sn. Taçoy son yaptığı açıklamada baklayı ağızından çıkararak AKSA ile sözleşme uzatmaktan bahsetmiş ve bu konuda ‘muhalefet de sorumluluğu benimle paylaşsın’ demiştir. Öyle anlaşılıyor ki AKSA ile sözleşme uzatma niyetinde olan Sn. Bakan, almayı planladığı ve toplumun aleyhine olacak kararlarda kendisine ortak arıyor, şu net olarak bilinsin ki, TDP olarak bunlara ortak olmayacağız” dedi. 

TDP Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile, enerji alanındaki gelişmeler ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un son açıklamalarını değerlendirdi. 

“TAÇOY HER KONUŞTUĞUNDA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYOR”

“60 megavat gücünde santral yapma sözüm var ve altına imza attım. Ben 60 megavatlık santral için ihaleye çıkacağım” diyen Taçoy’un bu sözünü yerine getirmediğini savunan Özyiğit, güneş enerjisi yatırımı ile ilgili de bir ay önce 50 megavatlık güneş enerjisiyle üretim yapabilecek 20 megavat depolamalı sistemden bahseden Taçoy’un şimdi 130 megavatlık depolamalı güneş enerji sistemine çıkmaktan bahsettiğini belirterek, “Sn. Taçoy her açıklamasında farklı şeyler söylüyor” dedi. 

“SN. TAÇOY EN NİHAYET BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI”

banner317
Bakan Taçoy’un göreve geldiği günden beridir istikrarlı bir şekilde söylediği ve bu yönde ciddi uğraş verdiği tek konunun ülke elektrik üretiminde mevcut olan %55 KIB-TEK, %45 AKSA dengesini korumak olduğunu ileri süren Özyiğit, “Sn. Bakan ‘AKSA’nın amortisman giderinin ödenmemesi karşılığında sattığı enerjinin fiyatını ucuzlatabilir ama bunun için süre uzatması isteyecek’ söylemi ile en nihayet baklayı ağzından çıkardı. Göreve geldiği günden itibaren enerji alanına yatırım yapmayarak süre uzatımına hizmet eden Taçoy, şimdi de bunu muhalefet ile yapmak istediğini söylüyor. Sn. Bakan bilmelidir ki, TDP buna ortak olmayacaktır” dedi. 

Özyiğit, önceleri “AKSA veya benzeri özel kuruluşa yeni sözleşme için zemin hazırlıyor” dediklerinde buna karşı çıkan Taçoy’un şimdi AKSA ile yeni sözleşmeden bahsetmesinin hem yapılan eleştirilerin haklılığını hem de gerçek niyetin ortaya çıkmasının göstergesi olduğunu ileri sürdü. 

“PAHALI VE ÇEVREYİ KİRLETEN FUEL-OIL’DEN KURTULMAMIZ GEREK”

Özyiğit, çift yönlü, güneş enerjisi kurulumuna imkân tanıyacak enterkonnekte sisteminin ancak uluslararası hukukun içinde yer almakla mümkün olabileceğini belirterek, bunun olması halinde bile, enerjide arz güvenliğini sağlamak adına kurulu santrallere ihtiyaç duyulacağını ifade etti. 

Bu gerçekler ortada iken, çevreci olmayan, hatta 2030 yılı itibarıyla piyasalardan kalkacak olan pahalı Fuel-Oil’den kurtularak daha çevreci ve daha ucuz bir yakıt türü olan LNG’ye hızla geçecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu yönde kamusal alanda kalmak kaydıyla atılacak adımlara destek vereceklerini her fırsatta söylediklerini belirtti.

Özyiğit açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi: 

“İçinde bulunulan süreçte yapılması gereken bellidir. O da dörtlü hükümet döneminde hazırlanan enerji yatırım raporuna uygun olarak adımlar atılmasıdır. Siz eğer devlet olarak yatırımları planlarınıza uygun olarak zamanında yapmazsanız, günü gelir başkalarına muhtaç olursunuz. Hatta ülkeyi daha geriye götürürsünüz. Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günübirlik kararlarla ne KIB-TEK ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir.” 

(RU/HA)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Longbeach Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak
İskele Longbeach Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak
Tarım Dairesi'nden uyarı
Tarım Dairesi'nden uyarı
Bahar Dönemi Yükseköğrenim Burs Başvuruları 29 Şubat’a Kadar Kabul Edilecek
Bahar Dönemi Yükseköğrenim Burs Başvuruları 29 Şubat’a Kadar Kabul Edilecek
Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şekli, toplu alanlarda bulunmak
Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şekli, toplu alanlarda bulunmak
Üçüncü Toplum Forumu Girne’de Toplanıyor
Üçüncü Toplum Forumu Girne’de Toplanıyor
İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Gönyeli Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Başkan Benli’yle Görüştü
İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Gönyeli Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Başkan Benli’yle Görüştü
Balkondan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı
Balkondan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, V. Eurıe Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne Katılacak
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, V. Eurıe Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne Katılacak
Bağımsızlık Yolu Kapalı Maraş’ın Açılmasının Rant Amaçlı Olduğunu Savundu
Bağımsızlık Yolu Kapalı Maraş’ın Açılmasının Rant Amaçlı Olduğunu Savundu
Meclis önünde deterjanlı protesto
Meclis önünde deterjanlı protesto

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim