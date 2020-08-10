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Özyiğit: “seçim İstihdamları Toplumun Geleceğinden Çalıyor”

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, seçim için yapılan istihdamların toplumun geleceğinden çaldığını söyledi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11
Özyiğit: “seçim İstihdamları Toplumun Geleceğinden Çalıyor”
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Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, seçim için yapılan istihdamların toplumun geleceğinden çaldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, seçim yasaklarına günler kala hükümetin bazı kurum ve kuruluşlara “geçici işçi” adı altında münhalsiz onlarca istihdam yaptığını iddia eden Özyiğit, ihtiyaç varsa neden münhal açılmadığını sordu.
Pandemi nedeniyle ekonominin daraldığını, dövizdeki artışla bunun ciddi bir krize dönüştüğünü söyleyen Özyiğit,  konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Hem ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini belirteceksiniz, hem de tam tersine kamunun yükünü seçim yatırımı uğruna bu şekilde daha da artıracaksınız. 

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Toplumun büyük çoğunluğu yaşananları farkında. Günü geldiğinde de hesabını soracak.
UBP’nin bu konudaki karnesinin kırıklarla dolu olduğu zaten herkesçe bilinmektedir. Toplumu kamplara bölen, adalet ve eşitlikten uzak bu uygulamalara bazıları hariç HP de ses çıkarmayarak ortak olmaktadır. ”
 (RÇ/FEZ)
 

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