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Özyiğit: “pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüşmemesi Ciddi Bir Yanlış Ve Eksiklik”

Lefkoşa, 13 Eylül 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’le görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin ciddi bir yanlış ve eksiklik olduğunu kaydetti.

13 Eylül 2020 Pazar 16:08
Özyiğit: “pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüşmemesi Ciddi Bir Yanlış Ve Eksiklik”
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Lefkoşa, 13 Eylül 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’le görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin ciddi bir yanlış ve eksiklik olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri eğitim ve fon desteği sağlayan, ardından da savunma amaçlı silahların Rum Yönetimine satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması kararı alan ABD’nin Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs ziyaretinde sadece Rum liderle görüşmesinin doğru bir tavır olmadığına vurgu yapan Özyiğit, bu tür tek taraflı ve ayrımcılık içeren adımların barışa ve çözüme hizmet etmediğini vurguladı.

Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta iki eşit ortak olduğunu belirterek Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de adil bir çözüm istediğini söyleyen tüm tarafların bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini kaydederek, ABD’nin tek taraflı cesaretlendirmelerinin çözüme hizmet etmediğini vurguladı.

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Bölgede huzur ve barış ortamını geliştirmenin yolunun tek taraflı iş birlikleri ile değil, tüm taraflarla iş birliği ile hareket etmekten geçtiğini vurgulayan Özyiğit, bu gerçeği başta Rum Yönetimi olmak üzere bu yönde hareket eden herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

Gerek Kıbrıs gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin tek taraflı adımlarla mümkün olmadığını belirten Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil iş birliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da karşılıklı diyalogdan geçtiğini sözlerine ekledi.

(RU/FEZ)

 

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