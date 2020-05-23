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Özyiğit Kıbrıs Türk Halkı İle Tüm İslam Dünyasının Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13
Özyiğit Kıbrıs Türk Halkı İle Tüm İslam Dünyasının Bayramını Kutladı
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Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Özyiğit, Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, barış ve huzurun egemen olduğu; sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.

Dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan virüs nedeniyle olağanüstü günlerden geçildiğini, bayramın da bu yıl bu atmosfer içinde karşılandığını belirten Özyiğit, halka,  ‘bayram süresince de tedbiri elden bırakmayarak ve önlemlere uyarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun’ çağrısında bulundu.

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Virüsle birlikte özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar olmak üzere birçok sektörün ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini, hükümetin de maalesef bu mağduriyeti giderecek adımlar atmadığını savunan Özyiğit, bu nedenle toplumun önemli bir kesiminin bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Mesajında son günlerde oldukça artan ve ciddi zararlara yol açan yangınlar konusuna da değinen Özyiğit, “Artık yeter, umarız bu kez gerekli dersler çıkarılarak gerekli önlemler ve kararlar alınır. Unutulmasın ki, bu felaketlerin bedelini toplum olarak hepimiz en ağır şekilde ödüyoruz” dedi. 

İçinde bulunulan zor şartlara rağmen vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Bayramını en içten dileklerle kutlar, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

(ÖZ/HA)

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