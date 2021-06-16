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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Özyiğit: “Yüz yüze eğitimin şartları mutlaka oluşturulmalı”

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:45
Özyiğit: “Yüz yüze eğitimin şartları mutlaka oluşturulmalı”
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ÖZYİĞİT: “YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ŞARTLARI MUTLAKA OLUŞTURULMALI”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile görüştü.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, yükseköğrenim başta olmak üzere eğitimde yaşanan sorunlar ile yüz yüze eğitime geçiş konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi nedeniyle eğitimde ciddi kayıpların yaşandığını belirterek, önümüzdeki dönem yüz yüze eğitime başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili makamların üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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Özyiğit, normal yaşama geçiş ve yüz yüze eğitime başlamanın en önemli unsurunun aşılanma olduğunu ancak bugüne kadar bu konuda yeterli ilerlemelerin sağlanamadığını belirtti.

Özyiğit, ilk ve orta eğitimdeki öğretmenlerin aşılanmaya başlamasının olumlu olmakla beraber, bunun tüm eğitimi kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına büyük görev düştüğünü ifade ederek, “Bir yandan yeni dönemde yüz yüze eğitim için şartlar yerine getirilirken, diğer yandan da kayıpların telafisi için çalışma yapılmalıdır” dedi. 

Geçmiş dönem vakalar sıfırlanmışken yapılan yanlışlar neticesinde “güvenli ülke” konseptinin kaybedilmesi nedeniyle ülkeye yeterince öğrenci gelmediğini belirten Özyiğit, eğitimin yanı sıra ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyan bu konuda artık hata yapma lüksünün kalmadığını söyledi.

Pandemi kontrol altına alınıp, aşılamanın da maksimun seviyeye çıkarılmasından ve yüz yüze eğitime geçiş şartları yeniden oluşturulduktan sonra YÖK ile temasa geçilerek yeni akademik yılda “online eğitime devam edilebilir” perspektifinin KKTC üniversiteleri için iptal edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, yeni dönemde adaya gelecek öğrencilere de aşı imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin ülkeye geliş şart ve kriterlerinin de belirlenerek duyurularının yapılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, bu konuda ne kadar geç kalınırsa, bunun olumsuz yansımalarının o kadar fazla olacağı uyarısında bulundu. 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 17:31
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