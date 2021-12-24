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Özyiğit: “Yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yargının bağımsızlığının, demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olduğunu kaydetti.

24 Aralık 2021 Cuma 19:45
Özyiğit: “Yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir”

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Barolar Birliği’ni ziyaret etti. 
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmada, yargının bağımsızlığını, demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olarak gördüklerini belirterek, buna karşı atılan her adımın şiddetle karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti. 

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Barolar Birliği tarafından yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla geçmişte düzenlenen eylemlere aktif destek verdiklerini anımsatan Özyiğit, adaletin tesis edilmesinde çok önemli görevi olan yargıya yönelik saldırıları aynı zamanda demokrasiye de saldırı niteliğinde gördüklerini kaydetti. 
Ülkede yargı reformu yapılarak yargının bağımsız konumun daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, TDP olarak Adalet Bakanlığı’nın kurulmasına karşı olduklarını söyledi. 
Yargının içinde bulunduğu sorunların aşılması adına adımlar atılması gerektiğini, ayrıca sınıf mahkemelerinin kurulmasını da bir gereklilik olarak gördüklerini söyleyen Özyiğit, TDP olarak bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceklerini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 22:20
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