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Özyiğit: “Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak en başından beri İmar Planları yapmanın ülkedeki en acil gerekliliklerden biri olduğunu ortaya koyarak mücadele verdiklerini belirtti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 12:45
Özyiğit: “Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız”

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. 
TDP Genel Başkanı Özyiğit Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi kabul ederek görüştü. 
TDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner’in de hazır bulunduğu görüşmede Mehmetçik İmar Planı’nın Taslak Raporunu Özyiğit’e takdim eden Sarıçizmeli, TDP’den destek talebinde bulundu. 


ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mehmetçik İmar Planı’nın taslak raporunun son şeklini  inceleyeceklerini belirterek, uzmanların ve ilgili örgütlerin görüşleri doğrultusunda kamu yararını ön planda tutan ve bilimsel temellere dayanan her türlü plana destek vereceklerini söyledi. 

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Planlı gelişme adına ülkede her bölgede imar planlarına ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, Girne’de olduğu gibi her şey olup bittikten sonra plan yapmanın çok da etkili olmayacağını belirtti. 
Mağusa-İskele –Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda yaşananların ortada olduğunu, kamu yararı hedefiyle hazırlanmaya başlanan planın birçok kesimin devreye girmesiyle birlikte kaosa sürüklendiğini ve günün sonunda yaşama geçemediğini anımsatan Özyiğit,  “Umarım Mehmetçik İmar Planı aynı noktaya taşınmadan biran önce kamu yararına olacak şekilde yaşam bulur” dedi. 
İmar planlarının bir bölgedeki yaşamı tüm unsurlarıyla birlikte bütünlüklü bir şekilde planlama ve kurgulama olduğunu belirten Özyiğit, “TDP olarak geleneğimizden gelen öğreti ile en başından beri İmar Planlarına bir gereklilik olarak bakmaktayız ve büyük önem vermekteyiz. Bu yönde yapılan çalışmaları da desteklemekteyiz” dedi. 
İskele–Karpaz bölgesinde de planlı yaşama ihtiyaç duyulduğunu, bu bağlamda İmar Planlarının yaşam bulmasının önemli olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bir yandan planlı gelişmeye olanak sağlarken, insanlarımızın da mağdur olmadan planlama yapabilmesine olanak tanımalıyız” dedi.    
 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 13:14
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