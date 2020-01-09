Özyiğit: “Ülke enerji alanında zamlarla günü kurtarma noktasına getirildi”

Özyiğit, bu durumun sorumlularından birinin de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olduğunu öne sürerek, “Sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmektir” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yazılı açıklama yaparak, enerji alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, elektrik fiyatlarına zam yapılmaması için, AKSA’ya sözleşmesi gereği kilowatt saat başına yapılan 3,7 centlik ödemenin durdurulması veya yüzde 1’lik sülfür oranı yerine yüzede 3,5’lik sülfür oranı kullanılmasını önereceğini açıkladığını ifade eden Özyiğit, “Ya elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağız ya da çevreye daha zararlı olan yakıt (fuel oil) kullanımına geçeceğiz” şeklindeki yaklaşımın kabul edilemez olduğunu savundu.

Özyiğit, Taçoy’un, Kıb Tek’e yapılması gereken yatırımları söz vermesine ve imza atmasına rağmen yerine getirmeyerek bir anlamda 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan AKSA veya benzeri özel kuruluşa yeni sözleşme için zemin hazırladığını öne sürdü.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, çift yönlü, güneş enerjisi kurulumuna imkan tanıyacak enterkonnekte sisteminin ancak uluslararası hukukun içinde yer almakla mümkün olabileceğini belirterek, bunun olması halinde bile enerjide arz güvenliğini sağlamak adına kurulu santrallere ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Bu gerçekler ortada iken, çevreci olmayan, hatta 2030 yıllı itibari ile de piyasalardan kalkacak olan pahalı fuel oilden kurtularak daha çevreci ve daha ucuz bir yakıt türü olan LNG’ye hızla geçecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu yönde kamusal alanda kalmak kaydıyla atılacak adımlara destek vereceklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, uluslararası ortamın mümkün kılmadığı ve en azından şu an için kısa vadede hayata geçmesi mümkün görünmeyen “enterkonnekteye” geçileceği söylemi ile alternatif enerji yöntemlerine yatırım yapılmamasının bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biri olacağını söyledi.

Taçoy’un Aralık ayında Bürüksel’e Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı Merkezine (ENTSO-E) ziyarete gittiğini de anımsatan Özyiğit, oradan elde edilen bilgilerin toplumla paylaşılmasını talep etti.

Özyiğit, devletin yatırımları planlara uygun olarak zamanında yapmasının önemine de işaret ederek, “Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günü birlik kararlarla ne Kıb-Tek ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir” dedi.