Özyiğit'ten hükümete eleştiri

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Mevcut azınlık hükümeti bitmiştir, bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemek hayaldir. Görevde kaldıkları her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalıyorlar” dedi.

Özyiğit, azınlık hükümetinin meclis desteğinin olmadığının zaten Meclis kapanmadan önce ortaya çıktığını, savunan Özyiğit, halk ekonomik krize çare, sağlık hizmetlerinin ve altyapısının güçlendirilmesini beklerken, hükümetin tamamen kurultay ve seçim odaklı hareket ettiklerini iddia etti.

Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik krizin daha da derinleştiği, halkım alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı ve tüm sektörlerin zorda olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Özyiğit, hükümetin böylesi kötü bir dönemde dahi toplumun sorunları ile ilgilenmediğini, daha da kötüsü böyle bir gailesi de olmadığını ileri sürdü.



Pandemide de vakaların yüksek rakamlarda seyretmeye devam ettiğini, ancak başta sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine bıraktıkları görüşünü ifade eden Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor, ancak hükümet yetkilileri kurultay ve seçim hesaplarından parti içi çekişmelerden bunu duymuyor. Kurultay ve atamalara gösterdikleri özenin onda birini toplum sağlığına göstermiyorlar. Gerçekten yazık, hem de çok yazık” şeklinde devam etti.



