banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
144'ü yerel 182 pozitif vaka
144'ü yerel 182 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
banner376

Özyiğit'ten hükümete eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin artık bittiğini, bunun hükümete mensup partilerin milletvekilleri ve yetkilileri tarafından da artık aleni bir şekilde ifade edildiğini savundu.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:40
Özyiğit'ten hükümete eleştiri

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Mevcut azınlık hükümeti bitmiştir, bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemek hayaldir. Görevde kaldıkları her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalıyorlar” dedi. 
Özyiğit, azınlık hükümetinin meclis desteğinin olmadığının zaten Meclis kapanmadan önce ortaya çıktığını, savunan Özyiğit, halk ekonomik krize çare, sağlık hizmetlerinin ve altyapısının güçlendirilmesini beklerken, hükümetin tamamen kurultay ve seçim odaklı hareket ettiklerini iddia etti.
Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik krizin daha da derinleştiği, halkım alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı ve tüm sektörlerin zorda olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Özyiğit, hükümetin böylesi kötü bir dönemde dahi toplumun sorunları ile ilgilenmediğini, daha da kötüsü böyle bir gailesi de olmadığını ileri sürdü.

banner341
Yeni asgari ücretin halen belirlenmediğini, ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi ile baş başa bırakıldığını, ihalesiz işler ile yakıt alımındaki şaibelerin artık gün yüzüne çıktığını savunan Özyiğit, “Bu hükümetten kurtulmadan, topluma kurtuluş yok” dedi. 
Pandemide de vakaların yüksek rakamlarda seyretmeye devam ettiğini, ancak başta sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine bıraktıkları görüşünü ifade eden Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor, ancak hükümet yetkilileri kurultay ve seçim hesaplarından parti içi çekişmelerden bunu duymuyor. Kurultay ve atamalara gösterdikleri özenin onda birini toplum sağlığına göstermiyorlar. Gerçekten yazık, hem de çok yazık” şeklinde devam etti.

 

banner360
Son Güncelleme: 22.08.2021 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi
Soyalan anısına turnuvanın geliri Asya bebeğin olacak
Soyalan anısına turnuvanın geliri Asya bebeğin olacak
Polis memuru Ahmet İmamzade hayatını kaybetti!
Polis memuru Ahmet İmamzade hayatını kaybetti!
Yeni eğitim dönemi öncesi LTB’nin okullardaki temizlik çalışmaları devam ediyor
Yeni eğitim dönemi öncesi LTB’nin okullardaki temizlik çalışmaları devam ediyor
Üstel vaka artışlarını değerlendirdi
Üstel vaka artışlarını değerlendirdi
HP Milletvekili Rogers aşı adaletsizliğine dikkat çekti
HP Milletvekili Rogers aşı adaletsizliğine dikkat çekti
Akçın, Çamlıköy-Güzelyurt su hattındaki sızıntı sorununun giderilmesini istedi
Akçın, Çamlıköy-Güzelyurt su hattındaki sızıntı sorununun giderilmesini istedi
Girne- Değirmenlik yolunda kaza!
Girne- Değirmenlik yolunda kaza!
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
UKÜ Mimarlık Bölümü geleceğin mimarlarını bekliyor
UKÜ Mimarlık Bölümü geleceğin mimarlarını bekliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim