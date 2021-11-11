banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
banner404

Özyiğit'ten hükümet programına eleştiri

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümet programının ‘5 yıl süre için görev almış’ hükümet programı olarak görüldüğünü ifade ederek “Faiz Sucuoğlu kurultay sarhoşluğu ile her türlü vaadi vermekten çekinmedi” dedi.

11 Kasım 2021 Perşembe 15:02
Özyiğit'ten hükümet programına eleştiri

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Hangi UBP hükümeti protokollere sadık kalıp, bunları uygulamış?” meclis kürsüsünden soru yöneltti. Özyiğit, geçmiş dönemlerde kulan UBP-TKP Türkiye ile imzalanan protokolün çekmeceye kilitlenip kaldığını söyledi. Özyiğit, bir öndeki hükümetin borçlanma limitlerini tükettiğine dikkat çekti.

Özyiğit, hükümete boş vaatler yerine, koronavirüsle uğraşın çağrısı yaptı.

banner341
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın gerçek ölüm nedeninin ne olduğunu da soran Özyiğit, “Bu çocuk karın ağrısı şikayeti ile gitti. Testi pozitif çıktığını, karın ağrısı şikayetiyle ilgili bir şey yapıldı mı?” dedi.

1974’ten bugüne, 47 yılda 43. hükümetin kurulduğunu da belirten Özyiğit, “Neredeyse her yıla bir hükümet düşüyor. Bu demokrasi için çok yönlülük mü?” diye sordu.

İstikrar olmaması nedeniyle hükümetlerin ‘çok basit’ nedenle bozulduğunu kaydeden Özyiğit, ilk seçimden sonra görev süresini tamamlayabilecek bir hükümetin ortaya çıkmasını temenni etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini söyledi
Özersay, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini söyledi
Erhürman hükümet programını eleştirdi
Erhürman hükümet programını eleştirdi
KTMMOB’den hükümet programına tepki
KTMMOB’den hükümet programına tepki
Demokrat Parti, Aydınköy örgütünü açtı
Demokrat Parti, Aydınköy örgütünü açtı
Gazimağusa Belediyesi'nde 4 saatlik grev!
Gazimağusa Belediyesi'nde 4 saatlik grev!
KITSAB, Başbakan Sucuoğlu’nun başlattığı çalışmalardan memnun
KITSAB, Başbakan Sucuoğlu’nun başlattığı çalışmalardan memnun
Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği heyetini kabul etti
Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği heyetini kabul etti
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
“Beşparmak” arpa çeşidinin tohumunu çoğaltmak için ekimlere başlandı
“Beşparmak” arpa çeşidinin tohumunu çoğaltmak için ekimlere başlandı
DAÜ’de “Fethin 450. yılında Kıbrıs”  sempozyumu düzenlenecek
DAÜ’de “Fethin 450. yılında Kıbrıs”  sempozyumu düzenlenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim