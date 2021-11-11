Özyiğit'ten hükümet programına eleştiri

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Hangi UBP hükümeti protokollere sadık kalıp, bunları uygulamış?” meclis kürsüsünden soru yöneltti. Özyiğit, geçmiş dönemlerde kulan UBP-TKP Türkiye ile imzalanan protokolün çekmeceye kilitlenip kaldığını söyledi. Özyiğit, bir öndeki hükümetin borçlanma limitlerini tükettiğine dikkat çekti.

Özyiğit, hükümete boş vaatler yerine, koronavirüsle uğraşın çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın gerçek ölüm nedeninin ne olduğunu da soran Özyiğit, “Bu çocuk karın ağrısı şikayeti ile gitti. Testi pozitif çıktığını, karın ağrısı şikayetiyle ilgili bir şey yapıldı mı?” dedi.

1974’ten bugüne, 47 yılda 43. hükümetin kurulduğunu da belirten Özyiğit, “Neredeyse her yıla bir hükümet düşüyor. Bu demokrasi için çok yönlülük mü?” diye sordu.

İstikrar olmaması nedeniyle hükümetlerin ‘çok basit’ nedenle bozulduğunu kaydeden Özyiğit, ilk seçimden sonra görev süresini tamamlayabilecek bir hükümetin ortaya çıkmasını temenni etti.