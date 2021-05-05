Özyiğit'ten Arıklı'ya eleştiri

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, doğal gaz yatırımını daha yüksek maliyete özele yaptırma niyetinde olduğunu belirten Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Sn. Bakan üretimi Türkiye’deki firmalara devretmek istiyor. Bütün senaryo bunun üzerine kurgulanmıştır” dedi.

Kurumda yolsuzluk varsa yapılması gerekenin belli olduğunu, bu adımlar atılmadığı sürece de söylemlerin hep havada kalacağını belirten Özyiğit, “Yolsuzluk, usulsüzlük varsa üstüne gidilmeli, eğer suçlu varsa da mutlaka cezasını çekmelidir. Bu konuda bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Ancak izlenen yol ve tutum maalesef sonuç odaklı değildir” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit yaptığı açıklama ile KIB-TEK özelinde yaşanan gelişmeler ile Bakan Arıklı’nın icraatlarını değerlendirdi.

Elektriğe zam konusunda bir gün başka bir gün başka konuşan ve zam olayını halka sürekli bir tehdit olarak sunan Arıklı’nın en nihayet gaz kullanarak yapılacak üretim ile birlikte ucuzluktan bahsetmeye başladığını ancak bugüne kadar bunun gereklerini yerine getirmediğini belirten Özyiğit, zamanında ‘gaz ile üretim yapılması gerekir’ dediğimizde bunun karşısında duranın yine Arıklı ve onun gibi düşünenler olduğunu söyledi.

Ülkedeki elektrik ihtiyacı ve gelecekteki talep için üretimin, Depolamalı Güneş Enerjisi, Enterkonnekte, LNG, Fuel Oil veya boru hattı ile gaz tedarik edilerek mi yapılacağının somut projelerle artık ortaya konması gerektiğini, aksi takdirde tüm söylemlerin havada kalacağını belirten Özyiğit, toplumun artık plansız, projesiz yaşamaya ve çevre kirliği yaratan pahalı enerji üretim yöntemlerine tahammülü kalmadığını ifade etti.

“TDP’NİN DURUŞU NETTİR”

Orta vadede tüm projeler içerisinde en makulünün LNG ile elektrik üretimi olduğunu TDP olarak uzunca bir zamandır ortaya koyduklarına dikkat çeken Özyiğit, 4’lü hükümet döneminde de bu doğrultuda bir tutum izlediklerini kaydetti. Dönemin Yönetim Kurulu tarafından çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartname hazırlandığını, ardından da uluslararası ihale kararı alındığını anımsatan Özyiğit, o dönem buna en çok itiraz edenlerin başında yine Arıklı geldiğini kaydetti.

“İVEDİ YATIRIM ŞART”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir KIB-TEK olması gerektiğini, bunun için de KIB-TEK’e yatırımın şart olduğunu vurguladı. Buna odaklanılması gerekirken, zamana oynayarak kurumun özele muhtaç hale getirilmesine olanak yaratıldığını belirten Özyiğit, Arıklı’nın yatırım açıklamasının arkasında kamusal bir yatırım modelinin olmadığını, tam aksine Teknecik Elektrik santralinin de üretimini Barge Sistemi adı altında bir gemi şirketine devretmek olduğunu söyledi.

“ARTIK İNANDIRICILIĞI KALMADI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, enerji alanına yatırımdan kaçan ve kurumu özele bağımlı ve muhtaç hale getirme politikası izleyen Arıklı’nın sürekli olarak bahsettiği yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de gerekenleri yapmadığını belirtti. Özyiğit, hakkında sürekli olarak usulsüzlük, yolsuzluk haberleri çıkan, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” tespit edilen ve hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile çalışmakta ısrar eden Arıklı’nın yolsuzlukla mücadelede artık toplum nezdinde inandırıcılığının kalmadığını belirtti.

Kaynak: KP