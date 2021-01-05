Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376
Flaş Haber
Temizlik çalışanı pozitif!
Kapat

Özyiğit : "Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak?"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbe de azınlık UBP-DP-YDP hükümeti tarafından vurulduğunu kaydetti.

05 Ocak 2021 Salı 12:40
Özyiğit : "Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak?"
banner337
banner351

Fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunun ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, böylesi bir dönemde harçların yanı sıra, süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir Tv programında başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

banner341
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından yeni yıla girerken harçlara %12 civarında zam yapıldığını anımsatan Özyiğit, bu şekilde fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığının ancak pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü dönemde bunun yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. Pandeminin etkisiyle halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor günlerden geçtiği, binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamların yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, “Zaten ekonomik anlamda zorda olan vatandaşlarımız bu zamlarla bir darbe de hükümetten yediler” dedi.

Harçların yanı sıra süte zam yapılmasının ise hiç anlaşılır olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın ‘asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız’ söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak” diye sordu.

Başbakan Saner’in zamlara yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamaya yönelik ise Özyiğit, “Kamunun düşünülmesine kimsenin itirazı olamaz, ancak siz özel sektörü yok sayarsanız, onları öncelikleriniz arasına almazsanız buna itirazımız olur. Özel sektöre yönelik de mutlaka ivedi adımlar atılmalı, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.  

Konuşmasında özel jet krizi olayına da atıfta bulunan Özyiğit, kapsamlı raporun halen  çıkmamasının kabul edilebilir olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını yineledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitZAMLAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
İzcan'dan aşı açıklaması
İzcan'dan aşı açıklaması
Üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapılacak
Üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapılacak
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Tebliği yayımlandı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Tebliği yayımlandı
Kaplıca Hotel-Restorant 8 Ocak Cuma gününe kadar kapalı
Kaplıca Hotel-Restorant 8 Ocak Cuma gününe kadar kapalı
Güney Kıbrıs'ta sert tedbirler gündemde
Güney Kıbrıs'ta sert tedbirler gündemde
Temizlik çalışanı pozitif!
Temizlik çalışanı pozitif!
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
Lute liderlerle görüşecek
Lute liderlerle görüşecek
Girne Belediyesi’nden anlamlı bağış
Girne Belediyesi’nden anlamlı bağış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim