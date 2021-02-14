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Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”

“ON BİNLERCE KİŞİ MAALESEF KADERİNE TERK EDİLDİ”

14 Şubat 2021 Pazar 15:30
Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”
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“ON BİNLERCE KİŞİ MAALESEF KADERİNE TERK EDİLDİ”
“TDP OLARAK HÜKÜMETE DETAYLI BİR ÖNERİ PAKETİ SUNACAĞIZ”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümet tarafından koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde ülke genelinde kısıtlamaların uzatılması kararı alınırken, kapanmayla birlikte ortaya çıkacak ekonomik mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adım atılmamasını eleştirdi. 
Özyiğit, hükümet tarafından geçen hafta açıklanan ekonomik paketin, ülkede yaşanan ekonomik sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını, dünkü Bakanlar Kurulu sonrasında da bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir karar açıklanmadığını ileri sürerek, “on binlerce kişi maalesef kaderine terk edildi” dedi.
Cemal Özyiğit, TDP olarak bu hafta hükümete detaylı bir ekonomik öneri paketi sunacaklarını ifade ederek, ülkede sadece kamuyu değil, özel sektör ile hane halkını korumak için ekonomik önlem kararlarının alınmasının “kaçınılmaz” olduğunu vurguladı. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlar Kurulu’nun dün açıkladığı kararlar ile ülkede yaşanmakta olan ekonomik krize yönelik değerlendirmelerde bulundu. 
Özyiğit, Bakanlar Kurulu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin raporu doğrultusunda kapanmayı bir hafta daha uzattığını ancak işin ekonomi kısmını yine unuttuğunu ifade etti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ortaya koyduğu verilerin kapanmayı gerekli kıldığını, ancak hükümetin, ülkede yaşanmakta olan ekonomik kriz ve kapanmayla birlikte yeni ortaya çıkacak yeni mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yine kararlar üretmediğine işaret eden Özyiğit, “emekçiler ve esnaf maalesef yine unutuldu” dedi. 
Kovid-19 vakalarının geçen yıl Mart ayında ülkede ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle sağlık ve ekonomi alanında “olumsuz gelişmeler” yaşandığına işaret eden Özyiğit, “geçen yıl kapanmayla birlikte vakalar sıfırlanmışken dönemin UBP-HP hükümetinin 1 Temmuz kararları ve karantinasız girişleri başlatmasıyla hem güvenli ülke ortamının kaybolduğunu, toplum sağlığının tekrardan tehlikeye atıldığını, hem de ekonomik krizin derinleşmesine neden olunduğunu” savundu. 

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Özyiğit, gelinen aşamada sağlık açısından durumun kritik, ekonomi açısından ise oldukça kötü olduğunu ileri sürdü. 
Özyiğit, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin mutasyona uğrayan virüsün Mart ayında pik noktasına ulaşabileceği, hastaları yatıracak yatak bulmakta zorlanıldığı, tek kişilik odalarda iki ya da üç kişinin yatırıldığı yönündeki verilerinin sağlık açısından “işin ciddiyetini gösterdiğine” işaret etti.
“ONBİNLERCE KİŞİ KADERİNE TERK EDİLDİ”
Hükümet tarafından geçen hafta açıklanan ekonomik paketin, UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan paketler gibi sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını ileri süren Özyiğit, “dünkü Bakanlar Kurulu sonrasında da yine yaşanan mağduriyetlere yönelik bir karar açıklanmadı. On binlerce kişi maalesef kaderine terk edildi” diye konuştu.
Geçtiğimiz kapanma dönemi ve sonrasında binlerce işyeri kapanırken onbinlerce kişinin işsiz kaldığını, dönemin UBP-HP hükümetinin de ekonomik anlamda çare üretemediğini savunan Özyiğit, “Geçen dönem ortaya koyduğumuz endişeler maalesef gerçekleşmiş, özellikle de dar ve sabit gelirliler ile küçük işletmeler ciddi bir darboğaza girmişti. Öyle anlaşılıyor ki UBP-DP-YDP hükümeti, yanlışlardan hiç ders çıkarmamış” dedi. 
“HÜKÜMETE BU HAFTA DETAYLI BİR ÇALIŞMA SUNACAĞIZ”
Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirliler, mikro ve küçük işletmeler ile sabit maliyeti olan işletmelerin sosyal sigorta, enerji, kira ve borçlarına odaklanacak bir paket hazırlanması gerektiğini kaydetti. 
Geçen dönem TDP olarak hükümete 40 maddelik bir öneri paketi sunduklarını hatırlatan Özyiğit, detaylı bir çalışmayı da bu hafta hükümete sunarak kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı ve ekledi:
“Öyle anlaşılmaktadır ki ekonomik ve ticari durgunluk büyüyerek sürecektir. Bu sebeple, sadece kamuyu değil, özel sektör ile hane halkını korumak için ekonomik kararların alınması kaçınılmazdır. Aksi halde ekonomi daha da küçülecek, işsizlik artacak, çoğunluğun alım gücü kalmayacaktır. Gerekli önlemleri bugün almazsak, yarınlarda çok daha büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.” 
 

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Son Güncelleme: 14.02.2021 17:07
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