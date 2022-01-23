Özyiğit oyunu kullandı

Kalabalık bir grupla oy vermeye gelen Özyiğit’e eşlik edenler arasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı da vardı.

Cemal Özyiğit oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Özyiğit, bu çerçevede tüm adayların kendi projelerini ve içinde bulunulan durumdan çıkış yollarıyla ilgili öngörülerini anlattığını, halkın hepsini dinlediğini şimdi konuşma sırasının onlarda olduğunu söyledi.



Özyiğit ülkemiz için geleceğimiz için yeni nesiller için eşitlik adalet zamanı olduğunu belirtti.



