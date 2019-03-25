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Özyiğit: “Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın”

Özyiğit: “Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın”

25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
Özyiğit: “Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın”

AÇILIŞ SENFONİSİ LEFKOŞA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MİLLİ KÜTÜPHANE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAMZAOĞULLARI: “FİLMLER KİTAPLARIN SUNDUĞU ÖZGÜRLÜĞÜ SUNAMAZ....KİTAP OKURKEN HAYAL GÜCÜMÜZÜN SINIRLARINI ZORLAYABİLİRİZ”

Kütüphane Haftası etkinlikleri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’nın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte Yapımcı Yönetmen Mehmet Ekin Vaiz sunum gerçekleştirdi.
Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’yi en düzenli kullanan beş okuyucuya plaket verilen etkinliğe Lefkoşa bölgesi okullarından öğrenciler de katıldı.
ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yaptı.
Özyiğit, öğrencilik dönemlerinde öğretmenlerinin kitap okuma yarışı yaparak öğrencilere kitap okumayı sevdirmeye çalıştığını, çocukların kitaplarını okuyarak birbirleriyle paylaştığını söyledi.
“Harçlıklarımızı biriktirip kitap alırdık. Ne bulursak okurduk” diyen Özyiğit, öğretmenlik yıllarında da çocukların okumayı sevmesini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.
Özyiğit, günümüzde kitap okuma alışkanlıklarının, kütüphane anlayışının değiştiğini, elektronik ortamda bilgiye ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirtti.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızda ilerlediğine işaret eden Özyiğit, “Biz teknolojiyi üretemiyoruz, bilim ve teknolojiyi üretenlere bağımlı kalıyoruz. Ben bilime ve teknolojiyi üretebilelim istiyorum” dedi.
Teknoloji ve kitapların birbirinin yerini almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, “ Gerçek kitapları da elimize alalım, okuyalım. Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın” diye konuştu.
HAMZAOĞULLARI
Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları,küçük yaşlarda annesi sayesinde Kemalettin Tuğcu ile tanışarak kitapları sevmeye başladığını, filmlerin kitapların sunduğu özgürlüğü sunmadığını, kitap okurken haya gücünü sınırlarının zorlanabildiğini söyledi.
Bunu fark ettikten sonra kitapları elinden bırakamadığını dile getiren Hamzaoğulları, kitapları sırdaşı, arkadaşı haline geldiğini kaydetti.
Hamzaoğulları, “Siz de kendi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın, o sihirli kapıdan girerseniz bir daha çıkmak istemeyeceksiniz” dedi.
 

Son Güncelleme: 25.03.2019 14:22
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