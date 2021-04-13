Özyiğit, Memur Sen heyetini kabul etti

TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın’ın da hazır bulunduğu görüşme, Memur Sen’in siyasi parti ve sendikalara başlattığı ziyaretler çerçevesinde gerçekleştirildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamuda çalışan, geçici kamu görevlilerinin iş güvencesine ve sosyal haklara sahip olabilmesi için bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirterek, taslağın Başbakanlığa sunulduğunu kaydetti.

Söz konusu yasa tasarısını paydaş sendikalar ve siyasi partilerle görüşerek değerlendireceklerini söyleyen Manga, bu amaçla TDP ile de genel bir değerlendirme yaparak, destek talep ettiklerini belirtti.



ÖZYİĞİT : KAMUDA GEÇİCİ, KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARASINDA EŞİTSİZLİKLER OLUŞTU



Hükümetlerin de dönem dönem kadrolu kamu görevlisi istihdam etmek yerine geçici istihdam etmeyi tercih ettiklerinin bir gerçeklik olduğunu belirten Özyiğit, yıllar içinde de çalışma koşulları açısından çeşitli anomaliler oluştuğunu söyledi.

Konuya tüm ayrıntıları ile bakarak bir bütünsellik içinde yaklaşmak gerektiğini kaydeden Özyiğit, TDP olarak Memur Sen’in sunduğu yasa tasarısını en kısa zamanda parti yetkili organlarında inceleyip, değerlendireceklerini belirtti.

