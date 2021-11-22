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Özyiğit Meclis'te konuştu

2022 Bütçesi Genel Kurul’da görüşülmeye devam ediyor..

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
Özyiğit Meclis'te konuştu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit,  erken genel seçim tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi, 23 Ocak üzerinde durulduğunu anımsatarak,  “Ümit ederim, müdahalelerin aksine halkın iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim olur. Oradan çıkacak hükümet bu bütçeyi eline alacak, yeni hükümetin işi kolay olmayacak” dedi. 
TC’deki ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle bütçenin daha Meclise gelmeden erozyona uğradığını ifade eden Özyiğit, “2022 yılı bütçesi ile 2022’yi çıkarmak hayalden de öte” şeklinde konuştu.
Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak gelmezse genel bütçenin yüzde 33,5 açıkla şekilleneceğini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti’ne mali bağımlılık artarak devam edecek… Yamalı bohçalı bütçelerle borçlar nasıl ödenecek?” ifadelerine yer verdi.


“GEMİYİ NASIL YÜZDÜRECEĞİZ ONU KONUŞMALIYIZ… NE SARAYA, NE KÜLLİYEYE NE DE YENİ MECLİS BİNASINA İHTİYACIMIZ VAR”
Özyiğit, geminin karaya oturduğunu, denizin bittiğini söyleyerek, “Gemiyi nasıl yüzdüreceğiz onu konuşmalıyız. Tüm paydaşlar bir araya gelmeli, çıkış yolu belirlemeliyiz” dedi. 

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Türkiye’nin de kendi içinde yapısal önlemleri konuştuğunu belirten TDP Genel Başkanı, “Biz de kendi kendimize nasıl yeterli olacağımızı konuşmalı, program yapmalıyız. Kenetlenmeliyiz. Bunun başka yolu yok. Ne saraya, ne külliyeye ne de yeni Meclis binasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
Özyiğit, “Ben, benim partim, benim zümrem, benim hükümetim ve onun geleceği tartışması içine girersek bir yere varamayız. Ya hep beraber kurtulacağız, ya da yüzmeyen gemide yok olacağız. Bu Kıbrıs Türk toplumu için kader değildir, bunu yenebiliriz, başarabiliriz. Geçmişte örnekleri var. Kenetlenip ayağa kalkmamız şarttır” dedi.
Federal çözümün zorlanması gerektiğini belirten Özyiğit, Euro’ya geçişin  konuşulmasından başka seçenek olmadığını da belirtti.

 

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Son Güncelleme: 22.11.2021 16:18
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