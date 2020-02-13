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Özyiğit: “Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 15 Şubat’ta Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenleneceği açıklanan “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” toplantısının, siyasi temeller üzerine kurgulanmış bir içerikte olduğunu savundu.

Özyiğit: “Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 15 Şubat’ta Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenleneceği açıklanan “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” toplantısının, siyasi temeller üzerine kurgulanmış bir içerikte olduğunu savundu.

13 Şubat 2020 Perşembe 12:04
Özyiğit: “Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklamasında, “Toplantının düzenleneceği yer, katılımcılar ve davet edilmeyenler dikkate alındığında, bu toplantının tamamen siyasi amaçlı düzenlendiği açık ve net olarak ortadadır. Dışlama taktiklerinin ve bu tür akıl oyunlarının bu toplumda artık yerinin olmadığı yalın bir gerçeklikken, halen bu tür işlerle uğraşılmasını anlamak mümkün değil” dedi. 

Toplantının hem zamanlama, hem de katılımcılar olarak dikkate alındığında belirli bir siyasi düşüncenin yansıması olacağının çok rahatlıkla öngörülebileceğini ifade eden Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkı için önemli bir konuda düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı ile muhalefetteki siyasi parti temsilcilerinin davet edilmemesinin hiçbir mazereti yoktur, olamaz da. Hükümetin Maraş konusunda Cumhurbaşkanlığı’nı ve siyasi partileri dışlayarak yol almaya çalışması kabul edilemez vahim bir hata olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığının görev ve yetki alanı içinde yer alan Maraş konusundaki bir toplantıda Türkiye’den bazı yetkililer ile Başbakan ve Yardımcısı konuşma yapacakken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çağrılmamasının toplantının zemini ve içeriği hakkında işaret olduğunu ileri süren Özyiğit,  “Müzakereleri yürüten ve uluslararası anlamda tanınan toplum lideri ile kendilerinden farklı düşünen siyasi partileri dışlamak kime ne kazandıracaktır, anlamak mümkün değildir. Belli oluyor ki bu toplantı belirli siyasi amaçlar uğruna düzenlenmiştir. Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay bu durumu nasıl kabullenmişlerdir. Bu işlerin ‘Uluslararası hukuku dışlayarak ‘ben açtım’ demekle olmayacağını bilmiyorlar mı, yoksa onlar da bu planın birer parçası mıdırlar?” dedi.   

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“BM İLE UYUMLU, ULUSLARARASI HUKUK İÇİNDE DAVRANILMALI’

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kapalı Maraş konusunda atılacak adımlarda Birleşmiş Milletlerle uyumlu ve uluslararası hukuk içinde davranmak gerektiğini de vurguladı.

Maraş konusunda uluslararası hukuk dışında atılacak adımların mümkün olmadığını belirten Özyiğit, bu konuda alınacak her kararın çözüme katkı sağlar nitelikte olması gerektiğini, aksi yönde atılacak adımlar neticesinde ise bundan Kıbrıs Türk halkının zararlı çıkacağını savundu.

Özyiğit açıklamasında ayrıca, toplantıya katılmayacağını açıklayan K. T. Barolar Birliği Başkanı’nın bu olumlu tavrını selamladıklarını da ifade etti.

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Son Güncelleme: 13.02.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitMaraş Toplantısı
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