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Özyiğit: “Liderler görüşmesinden çıkan ve ileriye dönük olumlu mesajlar içeren kararları selamlıyoruz”

Özyiğit: “Liderler görüşmesinden çıkan ve ileriye dönük olumlu mesajlar içeren kararları selamlıyoruz”

09 Ağustos 2019 Cuma 15:48
Özyiğit: “Liderler görüşmesinden çıkan ve ileriye dönük olumlu mesajlar içeren kararları selamlıyoruz”

“ALINAN KARARLAR GÖRÜŞMENİN OLUMLU BİR ATMOSFERDE VE YAPICI GEÇTİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bugün gerçekleştirilen görüşmeden çıkan ve ileriye dönük olumlu mesajlar içeren kararları selamladıklarını belirtti.

Özyiğit, yazılı açıklamasında, alınan kararların görüşmenin olumlu bir atmosferde ve yapıcı geçtiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

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New York’ta gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye kadar olan sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, her iki tarafın da BM Genel Sekreteri ile olan görüşmeye kadar referans şartlarını belirleme başta olmak üzere ev ödevlerini eksiksiz yerine getirmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, “Umarız bu yapıcı anlayış sürer ve BM Genel Sekreteri ile görüşme sonrasında Federal çözüme giden süreç hızlanır” dedi.

Daha önce de belirttikleri gibi yapılacak olan bu görüşmelerin “Kıbrıslıların” geleceğinin nasıl şekilleneceğinin belirlenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, “Beklentimiz olabilecek en erken zamanda müzakere sürecinin yeniden başlamasıdır. Ancak bu süreç mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olmalıdır” dedi.

Rum Lider Anastasiadis’in görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Zeminin iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunda uzlaştık” söyleminin önemine de dikkat çeken Özyiğit, çözümün temelinin 11 Şubat 2014 belgesi ve 30 Haziran 2017 Guterres Çerçevesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 09.08.2019 20:05
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