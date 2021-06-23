banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
15 ayın hesabını kim verecek!
15 ayın hesabını kim verecek!
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
Erhürman'ın mutlu günü
Kapat

Özyiğit: “Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacak siyasetlere ihtiyaç var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu söyledi. 

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Özyiğit: “Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacak siyasetlere ihtiyaç var”
banner337

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Federal Kıbrıs Hareketi’nden bir heyeti kabul ederek görüştü. 

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, görüşmede TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın’ın da hazır bulunduğu kaydedildi.
 
Ahmet Ertaç, Federal Kıbrıs Hareketi adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta çözümün önündeki engelleri kaldırarak, Federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşmak, ilhak siyasetine karşı çıkmak ve ortak vatanı yaratmak, Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanların barış içinde kardeşçe yaşamasını sağlamak, bulunacak çözümün BM kararları temelinde, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan, iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı Federal Kıbrıs olduğunu belirtmek gibi 7 maddelik temel ilkeleri olduğunu söyledi. 

BM parametreleri temelinde çözüme inanan tüm kesimlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek Kuzey’de başlatılan mücadelenin Güney’de ve uluslararası alanda da başlatılacağını belirten Ertaç, “Ne kadar çok olursak ve ortak ses verirsek, sesimizi dünyaya daha gür ve etkili duyurabiliriz.” dedi. 

banner341
ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, temel amaç ve mücadelelerinin en başında Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi geldiğini belirterek, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlık olgularını içerecek bir anlaşma hedeflediklerini belirtti.  
 
TDP olarak mümkün olan ve en gerçekçi çözümün federasyon olduğunu sürekli vurguladıklarını kaydeden Özyiğit, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ortaya konan iki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denenmiş ancak Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini anımsattı. 

Özyiğit, yanlışta ısrar edilmesi halinde Kıbrıs Türk tarafının uzun yıllar sonra yeniden çözümü istemeyen taraf olarak görüleceğini belirterek bunun da Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.
 
Kıbrıs Türk halkının dünyadan daha koparacak değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu ancak son Cenevre Zirvesinde bu yönde bir tutum ortaya konmadığını ileri süren Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

“BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute adada temaslarda bulunarak bir zemin yoklaması daha yaptı. Öyle anlaşılıyor ki tarafların tutumlarında bir değişiklik olmadı. Oysa her iki taraf adına da yapılması gereken olmayacak senaryoların peşinde gitmek değil, çözüm yönünde irade göstermektir. Unutulmasın ki çözüm tüm tarafların yararına olacaktır.” 

banner360
Son Güncelleme: 23.06.2021 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar “Işıkla Yolculuk” fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar “Işıkla Yolculuk” fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplantı
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplantı
UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu
UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu
Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası
Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası
Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik
Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik
Kar-iş, toplu taşıma fiyatlarının güncellenmesini talep etti
Kar-iş, toplu taşıma fiyatlarının güncellenmesini talep etti
Erhürman'ın mutlu günü
Erhürman'ın mutlu günü
24 sendikadan hükümete muhtıra
24 sendikadan hükümete muhtıra
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması sonuçlandı
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması sonuçlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim