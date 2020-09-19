banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kendi geleceğini belireme hak ve yetkisinin yalnızca Kıbrıs Türk halkında olduğunu belirterek, buna kimsenin ne karışma, ne de müdahale hakkı olduğunu vurguladı. 

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:36
Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”
banner337
banner351

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kendi geleceğini belireme hak ve yetkisinin yalnızca Kıbrıs Türk halkında olduğunu belirterek, buna kimsenin ne karışma, ne de müdahale hakkı olduğunu vurguladı. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının bir anlamda nasıl bir gelecek istediğinin kararı niteliğinde olacağını belirterek, çıkan sonuçlara da kim isterse olsun saygı duyması gerektiğini kaydetti. 
Kıbrıs’ta en makul, mümkün ve gerçekçi çözümün Federasyon olduğunu, bunun da zaten tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzaladığı ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olduğunu ifade eden Özyiğit, bunun dışındaki seçeneklerin görünür gelecekte mümkün olmadığını belirtti. 
BM Genel Sekreteri Guterres’in, Ekim’deki seçimlerden sonra gayrı resmi 5’li toplantıyı çağıracağını teyit etmesinin ardından, bu açıklamaya yönelik değerlendirmeler ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 5'li konferans olursa federasyon dışında, iki devletli ve konfederasyon başta olmak üzere diğer seçenekleri değerlendireceklerini söylemini değerlendiren Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını söyledi.
2 ayrı devletli çözümün bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olmadığına işaret eden Özyiğit, tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu belirtti.

banner341
Özyiğit, “Doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmeliyiz. Asıl macera, doğru yoldan başka yollara sapmak olacaktır” dedi. 
“ZEMİN BERLİN’DE NETLEŞTİ”
TDP Genel Başkanı Özyiğit, Crans Monta’nın ardından bazı kesimlerde yaşanan kafa karışıklığının Berlin zirvesinde ortadan kalktığını belirterek, “Zemin Berlin’de netleşti” dedi. 
Berlin zirvesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Kıbrıs Türk Halkının üzerinde hassasiyetle durduğu ilkeleri içermesi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Özyiğit, her iki tarafın da onay verdiği metnin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ettiğini, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içerdiğini ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreç öngördüğünü ifade etti.
Kimsenin de yeniden yıllarca müzakere yapma niyetinde olmadığını, yeni sürecin de mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olacağını kaydeden Özyiğit, ortak akılda buluşup tüm tarafların kazançlı çıkacağı federasyon üzerinde anlaşmanın en doğrusu olacağını, aksi takdirde uzun vadede herkesin kaybedeceği uyarısında bulundu. 
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2020 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki
Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu
Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Muhtarlar sandık başında…
Muhtarlar sandık başında…
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim