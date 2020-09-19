Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kendi geleceğini belireme hak ve yetkisinin yalnızca Kıbrıs Türk halkında olduğunu belirterek, buna kimsenin ne karışma, ne de müdahale hakkı olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının bir anlamda nasıl bir gelecek istediğinin kararı niteliğinde olacağını belirterek, çıkan sonuçlara da kim isterse olsun saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta en makul, mümkün ve gerçekçi çözümün Federasyon olduğunu, bunun da zaten tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzaladığı ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olduğunu ifade eden Özyiğit, bunun dışındaki seçeneklerin görünür gelecekte mümkün olmadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Ekim’deki seçimlerden sonra gayrı resmi 5’li toplantıyı çağıracağını teyit etmesinin ardından, bu açıklamaya yönelik değerlendirmeler ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 5'li konferans olursa federasyon dışında, iki devletli ve konfederasyon başta olmak üzere diğer seçenekleri değerlendireceklerini söylemini değerlendiren Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

2 ayrı devletli çözümün bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olmadığına işaret eden Özyiğit, tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu belirtti.



Özyiğit, “Doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmeliyiz. Asıl macera, doğru yoldan başka yollara sapmak olacaktır” dedi.TDP Genel Başkanı Özyiğit, Crans Monta’nın ardından bazı kesimlerde yaşanan kafa karışıklığının Berlin zirvesinde ortadan kalktığını belirterek, “Zemin Berlin’de netleşti” dedi.Berlin zirvesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Kıbrıs Türk Halkının üzerinde hassasiyetle durduğu ilkeleri içermesi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Özyiğit, her iki tarafın da onay verdiği metnin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ettiğini, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içerdiğini ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreç öngördüğünü ifade etti.Kimsenin de yeniden yıllarca müzakere yapma niyetinde olmadığını, yeni sürecin de mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olacağını kaydeden Özyiğit, ortak akılda buluşup tüm tarafların kazançlı çıkacağı federasyon üzerinde anlaşmanın en doğrusu olacağını, aksi takdirde uzun vadede herkesin kaybedeceği uyarısında bulundu.