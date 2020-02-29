banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Özyiğit: “Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı. 

Özyiğit: “Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:32
Özyiğit: “Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış”
banner337

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı. 
Yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi’nin bazı kapıları tek taraflı olarak geçişlere kapatmasına yönelik ortaya koyduğu Corona virüsüne karşı önlem gerekçesinin inandırıcı olmadığını, dahası bazı kapılar kapatılırken bazılarının açık kalmasının kararı anlamsızlaştırdığını belirten Özyiğit, “İki toplumu yakından ilgilendiren konulara yönelik yapılması gereken tek yanlı kararlar almak değil, ortak sorunlara karşı ortak kararlar almaktır” dedi. 
Tıpkı hidrokarbon konusunda olduğu gibi bu olayda tek taraflı ve daha çok ekonomik düşünce doğrultusunda atılan adımların kimseye faydası olmadığını belirten Özyiğit, “Nitekim bu karar Kıbrıslı Rumlar tarafından da doğru bulunmamış ve bu sabah Lokmacı sınır kapısında eylem gerçekleştirilmiştir. Gelecek adına umut verici olan bu eylemi selamlarken, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesine vesile olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.  

banner317
Gerekmesi halinde bir karar alınacaksa bunun İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından alınması, üstelik bunun kapı ayırımı yapılmayacak şekilde olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:
“Öyle anlaşılıyor ki Rum Yönetimi’nin aldığı bu karardan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeleri ile siyasi partilerin haberi olmamıştır. Oysa Coronaviris salgını dahil iki toplumu ilgilendiren konularda en doğru yol birlikte karar almak, ortak tavır geliştirmektir. İşbirliği süreci ile gelecek adına olumlu adımları ancak bu şekilde geliştirebiliriz.” 
 

Son Güncelleme: 29.02.2020 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Açıklama
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Açıklama
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı İle Tc Çevreve Şehircilik Bakanlığı Arasında Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin Kktc’de Uygulanması İçin Anlaşma Sağlandı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı İle Tc Çevreve Şehircilik Bakanlığı Arasında Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin Kktc’de Uygulanması İçin Anlaşma Sağlandı
Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı
Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı
Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı.
Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı.
Çok acil kan ihtiyacı
Çok acil kan ihtiyacı
29 Şubat Nadir Görülen Hastalıklar Günü…
29 Şubat Nadir Görülen Hastalıklar Günü…
Kayıp kızlar bulundu
Kayıp kızlar bulundu
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim