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Özyiğit: “Kalitesiz yakıt getirilerek hem suç işleniyor hem de halk zehirleniyor“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkeye ihalesiz bir şekilde teknik şartnamelerde belirtilen parametrelerin limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirilmesinin hem suç olduğunu, hem de bunun başta çalışanlar ve bölge halkı olmak üzere toplumun zehirlenmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

29 Ağustos 2021 Pazar 13:30
Özyiğit: “Kalitesiz yakıt getirilerek hem suç işleniyor hem de halk zehirleniyor“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkeye ihalesiz bir şekilde teknik şartnamelerde belirtilen parametrelerin limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirilmesinin hem suç olduğunu, hem de bunun başta çalışanlar ve bölge halkı olmak üzere toplumun zehirlenmesi anlamına geldiğini vurguladı. 
TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, ülkeye getirilen yakıtın tahlil edilmesini engellediğini, kendi yaptırdığı tahlil sonuçlarının ise tamamını yayınlamaktan kaçtığını savunarak, ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, kamuoyuna yansıyan tahlil sonuçlarının yakıtın kriterlere uygun olmadığını gösterdiğini idda etti.
“Teknik Şartnamede belirtilen kriterlere uygun yakıt getirilmemesinin suç olduğunu, Bakan Arıklı’nın da kirli yakıt getiren şirkete ceza kesmeyerek ayrı bir suç daha işlediğini” savunan Özyiğit, “Uzmanların hesaplamalarına göre bu suçun cezası yaklaşık 100 Bin Dolardır. Arıklı bu cezanın kesilmesini niye engellemektedir?” dedi.  
Özyiğit, “Yapılan yanlışlardan ve işlenen suçtan” sadece Arıklı’nın değil hükümetin de sorumlu olduğunu ileri sürdü.

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Yapılan eleştiriler ve uyarılar üzerine Bakan Arıklı’nın “Türkiye bize kalitesiz yakıt göndermez” dediğini belirten Özyiğit, “kalitesiz yakıtın” nereden geldiğini sordu.
 Uzmanlar tarafından yapılan analiz değerlendirmesinde “gemi başına yakıt yerine yaklaşık 100 ton deniz suyu satın alındığının” ortaya konduğunu iddia eden Özyiğit, “Bunlar çok ciddi veri ve iddialardır. Ortaya konan rakamlar doğruysa yaklaşık 50 bin dolara 100 ton deniz suyu satın alınmış demektir. Gerçeklerin ortaya çıkması için yapılan analiz sonuçlarının tamamı açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Aksi takdirde ortaya konan bu verilerin ve iddiaların doğruluğu ortaya çıkacaktır” dedi.  
“Uyguladığı yanlış enerji politikalarını düzeltmesi adına sürekli uyardıkları Arıklı’nın adeta gözü kararmış bir şekilde ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket ettiğini, bunun sonucunda da ülkeye hem kalitesiz yakıtın getirilmesine neden olunduğunu hem de ülkenin karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa bırakıldığını” savunan Özyiğit, tüm bunların sorumlusunun yanlışlarında ısrar eden Arıklı olduğunu iddia etti.
Ülkeye getirilen yakıtla ilgili yaşananların sürpriz olmadığını, bunların yaşanabileceğini çok önceden ortaya koyduklarını savunan Özyiğit, “İhalesiz yakıt alımı yöntemi ile alınan yakıtın kalitesiz olabileceğini, opsiyon belgesi aranmayan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin, kaçak petrol ticareti, kara para aklama gibi ilişkileri gündeme getireceğini TDP olarak ısrarla ortaya koymuştuk. Gelinen aşamada haklılığımız ortaya çıkmıştır” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 29.08.2021 18:00
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