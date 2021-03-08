banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Özyiğit Kadınlar Günü’nü kutladı, hükümeti eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bugün TDP’de kadın milletvekili olmamasının “ezikliğini” hissettiğini ifade etti ve parti olarak ilk seçimde partiden kadın milletvekillerinin Meclis’e girmesi için çalışacaklarını söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:45
Özyiğit Kadınlar Günü’nü kutladı, hükümeti eleştirdi
banner337
banner391

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te “Vatandaş seçim derdinde bizim hükümet külliye peşinde” başlığı altında yaptığı konuşmasında, ülkenin her alanında kadın temsiliyetinin yüksek olduğunu ancak siyasette kadınların fazla yer alamadığı gerçeğinin ortada olduğuna işaret ederek, bu konuda partisi adına üzerine düşeni yapacağını kaydetti ve tüm kadınların gününü kutladı.

Özyiğit, bir yıl önce Meclis kürsüsünden Covid-19 salgınıyla ilgili yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak, o günden bu güne her şeyin aynı olduğunu, ne söylerlerse söylesinler hükümetin bildiğini yaptığını savundu.

Yeniden açılmanın bir süre sonra yeniden kapanmamak için dikkatli yapılması gerektiğini ifade eden Özyiğit, Başbakan Ersan Saner’in Ankara’da imzaladığı işbirliği protokolüne değindi. “Dayatma paketlerin” topluma hiçbir zaman hayırlı şeyler getirmediğini ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun üretimden koparıldığını ve “asalak” bir hale getirildiğini öne sürdü.

banner341
Özyiğit, Saner’in imzaladığı protokolün içeriğini yardımcısının bile bilmediğini ifade ederek, iç meselelerin protokolde yer almaması gerektiğini kaydetti ve protokole yönelik eleştirilerde bulundu.

Protokolün esas amacının çözümsüzlük olan bir ülkede “alt yönetim” olgusunun güçlendirilmesi olduğunu iddia eden Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun, sendikaların susturulmaya, toplumun dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.

Özyiğit, protokolde özel sektöre gerçek anlamda destek göremediğini de ifade ederek, faiz destekli kredilerin yanlış olduğunu kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı” yapılması için ayrılan kaynağı da eleştiren Cemal Özyiğit, “Millet evine ekmek götüremezken bizim derdimiz saray” dedi ve takdirin vatandaşta olduğunu söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2021 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Vakıflar’dan vakıf kuran kadınlar için etkinlik
Vakıflar’dan vakıf kuran kadınlar için etkinlik
Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı
Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı
Meclis Hukuk Komitesi 2 yasa tasarısını görüştü
Meclis Hukuk Komitesi 2 yasa tasarısını görüştü
Canaltay: “Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”
Canaltay: “Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”
Sennaroğlu, kadın milletvekillerini ağırladı
Sennaroğlu, kadın milletvekillerini ağırladı
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ seçildi
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ seçildi
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret
Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner oldu
Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim