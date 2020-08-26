Özyiğit: “ipin Ucu Daha Fazla Kaçmadan Bilimin Gösterdiği Yol Doğrultusunda Gerekli Önlemler Alınmalı”

“BEN ÖNERDİM ANCAK KABUL EDİLMEDİ’ DEMEKLE KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”
Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “İpin ucu daha fazla kaçmadan bilimin gösterdiği yol doğrultusunda gerekli önlemler mutlaka alınmalı. Aksi takdirde ülke olarak herkes zararlı çıkacak” dedi.
Özyiğit, tüm kararlardan hükümetin iki ortağının eşit derecede sorumlu olduğunu söyleyerek, “ ‘Ben önerdim ancak kabul edilmedi’ demekle kimse sorumluluktan kaçamaz” şeklinde konuştu.
Herkesin maske-mesafe-hijyen kurallarına uyması gerektiğini kaydeden Cemal Özyiğit, “Kimse yeniden kapanma taraftarı değil, ancak yapılması gerekenler mutlaka yerine getirilmeli” vurgusunda bulundu.
“BİRÇOK OLAYDAN UBP-HP HÜKÜMETİ SORUMLU”
TDP’den verilen bilgiye göre Özyiğit, açıklamasında şunları kaydetti:
“PCR TESTİ İLE 7 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLMELİ”
Açılımla birlikte vaka sayısının hızla arttığını, buna yerel vakaların da eklendiğini belirten Özyiğit, karantina servislerinin kapasitesi yeni vakaları kaldırmayacak duruma gelmek üzere olduğunu savundu.
Uzmanların da önerdiği gibi ülkeye girişlerde PCR testi ile birlikte 7 günlük karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden TDP Genel Başkanı, “İpin ucu daha fazla kaçmadan bilimin gösterdiği yol doğrultusunda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Aksi takdirde ülke olarak herkes zararlı çıkacak” dedi.
(RÇ/ŞEB)