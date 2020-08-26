Özyiğit: “ipin Ucu Daha Fazla Kaçmadan Bilimin Gösterdiği Yol Doğrultusunda Gerekli Önlemler Alınmalı”

“BEN ÖNERDİM ANCAK KABUL EDİLMEDİ’ DEMEKLE KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “İpin ucu daha fazla kaçmadan bilimin gösterdiği yol doğrultusunda gerekli önlemler mutlaka alınmalı. Aksi takdirde ülke olarak herkes zararlı çıkacak” dedi.

Özyiğit, tüm kararlardan hükümetin iki ortağının eşit derecede sorumlu olduğunu söyleyerek, “ ‘Ben önerdim ancak kabul edilmedi’ demekle kimse sorumluluktan kaçamaz” şeklinde konuştu.

Herkesin maske-mesafe-hijyen kurallarına uyması gerektiğini kaydeden Cemal Özyiğit, “Kimse yeniden kapanma taraftarı değil, ancak yapılması gerekenler mutlaka yerine getirilmeli” vurgusunda bulundu.

“BİRÇOK OLAYDAN UBP-HP HÜKÜMETİ SORUMLU”

TDP’den verilen bilgiye göre Özyiğit, açıklamasında şunları kaydetti:



“Hükümetin küçük ortağı HP’li bakanlar alınan kararlarla ilişkin onaylarının olmadığı yönünde görüş belirtti. Nasıl ki halen Pandemi Hastanesi olmamasından, Jet krizi ile PCR testi olmadan özel izinle adaya giriş skandalı dahil birçok olaydan UBP-HP hükümeti sorumludur, sağlık altyapısı tamamlanmadan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte karantinasız girişlere izin verilmesinden de hem UBP, hem de HP aynı derecede sorumludur.”“PCR TESTİ İLE 7 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLMELİ”Açılımla birlikte vaka sayısının hızla arttığını, buna yerel vakaların da eklendiğini belirten Özyiğit, karantina servislerinin kapasitesi yeni vakaları kaldırmayacak duruma gelmek üzere olduğunu savundu.Uzmanların da önerdiği gibi ülkeye girişlerde PCR testi ile birlikte 7 günlük karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden TDP Genel Başkanı, “İpin ucu daha fazla kaçmadan bilimin gösterdiği yol doğrultusunda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Aksi takdirde ülke olarak herkes zararlı çıkacak” dedi.(RÇ/ŞEB)