banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gaza gelmek yok
Gaza gelmek yok!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Yapın şu zammı bin kere değil bir kere ölelim!
Yapın şu zammı bin kere...
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
banner376
Flaş Haber
KIB-TEK'ten duyuru
Kapat

Özyiğit, İngiliz Yüksek Komiserliği İkinci Sekreter Kumar ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişlerinde aşı kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunulmasını talep etti.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:45
Özyiğit, İngiliz Yüksek Komiserliği İkinci Sekreter Kumar ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İngiliz Yüksek Komiserliği İkinci Sekreteri Elizabeth Kumar ile bugün parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker de hazır bulundu.

banner341
TDP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs konusu ve salgın sürecinin yanı sıra özellikle son dönemde Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişte aşı kaynaklı yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

Aşı kartlarının uyumlaştırılmamasıyla ilgili başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirten TDP Genel Başkanı Özyiğit, yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunmasını talep etti.

banner360
Son Güncelleme: 12.08.2021 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da Gemlik zeytini hasadı 3 Eylül’de, yerli zeytin hasadı 17 Eylül’de başlayacak
Gazimağusa’da Gemlik zeytini hasadı 3 Eylül’de, yerli zeytin hasadı 17 Eylül’de başlayacak
İbrahim Taşkın hayatını kaybetti
İbrahim Taşkın hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı
KTOEÖS’ten tarih paneli eleştirisi
KTOEÖS’ten tarih paneli eleştirisi
Kalkınma Bankası’ndan açıklama…
Kalkınma Bankası’ndan açıklama…
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
DAÜ , Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek
DAÜ , Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek
5 bin 222 kişiye ödeme yapıldı
5 bin 222 kişiye ödeme yapıldı
Özyiğit, Arıklı’yı ve KIB-TEK yönetimini istifaya çağırdı
Özyiğit, Arıklı’yı ve KIB-TEK yönetimini istifaya çağırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim