banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113435
ALTIN
286.105
DOLAR
5.9381
STERLİN
7.6932
EURO
6.5910
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU

Özyiğit: “İmar Planı kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda  paydaşların sürece dahil edilmesinin olumlu olduğunu  belirterek, “Plan kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı” dedi.

Özyiğit: “İmar Planı kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda  paydaşların sürece dahil edilmesinin olumlu olduğunu  belirterek, “Plan kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı” dedi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:51
Özyiğit: “İmar Planı kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda  paydaşların sürece dahil edilmesinin olumlu olduğunu  belirterek, “Plan kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı” dedi.
TDP Basın Bürosu’dan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda yapılan uyarılar ve ortaya konan endişeler dikkate alınıp, bu yönde toplantılar yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, bunun planın kamu yararına revize edilerek hayat bulması ile taçlandırılması gerektiğini vurguladı. 
Başbakanlık’ta  imar planı ile ilgili yapılan toplantıdan ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de aktif olarak sürece dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Özyiğit, gelinen aşamayı yakından takip ettiklerini ve yapılan toplantıların “göstermelik” değil, gerçekten “sonuç alıcı” olması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti. 
Özyiğit, “Bu aşamada yapılması gereken, kişilerin ve zümrelerin menfaatini değil, KTMMOB ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, kamu yararını ön planda tutarak yürürlüğe konacak planı elde etmektir” dedi. 

banner317
Plan’ın askıda kaldığı dönemde yapılan değişikliklerle uzaklaşılan kamu yararını yeniden sağlamak, özellikle verimli tarımsal alanlarının korunması ile altyapı sorunlarını aşacak düzenlemelerin bu aşamada en elzem gereklilik olduğunu belirten Özyiğit, “Bu olmazsa olmaz noktaları dahil edip, planı bir an önce yürürlüğe koymak gerekmektedir. Arzumuz siyasi iradenin kararlılık gösterip bu konuda başarılı olmasıdır” dedi. 
Tüm uğraş ve gayretlerinin planın kamu yararına olacak şekilde düzenlenmesi olduğunu, ilgili tüm tarafların önceliğinin de mutlaka bu olması gerektiğini kaydeden Özyiğit şunları kaydetti:
“Kimse İmar planına karşı olmamalıdır, ancak yaşam bulacak olan plan da belirli çevrelere hizmet eder içerikte değil, kamu yararına olacak ve mevcut plansızlığı ortadan kaldıracak içerikte olmalıdır.”
TDP Başkanı Özyiğit, daha iyisini bulmak ve kamu yararını sağlamak adına yaşanan tartışmalar fırsat bilinerek, planın hayat bulmasını engellemenin ise bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağı uyarısında da bulundu. 
 

Son Güncelleme: 25.12.2019 17:27
Anahtar Kelimeler:
İmar PlanıCemal özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
BRTK 56 yaşında
BRTK 56 yaşında
GAÜ basketbol takımı finalde
GAÜ basketbol takımı finalde
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi
Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Başbakan Tatar İstanbul’a gitti
Başbakan Tatar İstanbul’a gitti
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Bora, “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek
Bora, “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek
Devlette çalışan engellilerin barem sorunu aşıldı
Devlette çalışan engellilerin barem sorunu aşıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim