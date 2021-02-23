Özyiğit ile Çeler Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi

GÖRÜŞMEDE PLANLANAN GAYRİ RESMİ 5’Lİ GÖRÜŞME İLE AŞI KONUSU ELE ALINDI; TDP’NİN BU KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ AKTARILDI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.

Bugün gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs konusu, yakın gelecekte yapılması planlanan gayri resmi 5’li görüşme ile aşı konusu konuşuldu.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Spehar’a TDP’nin Kıbrıs konusu ve 5’li görüşmeyle ilgili duruşunun net olduğu, Kıbrıs’ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı, federasyon tezi olduğu iletildi.

TDP’nin, Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak gerektiği yönündeki görüşünün de Spehar’a iletildiği görüşmede, Maraş konusunda TDP’nin görüşünün en başından beri uluslararası hukuk içinde kalarak adımlar atılması ve bu adımların kapsamlı çözüme katkı yapacak içerikte olması şeklinde olduğu belirtildi.

Güven yaratıcı önlemler ile iki toplum arasındaki temasların önemli olduğu ve artırılması gerektiği, Kıbrıslı Türklerin Annan Planı ile Crans Montana süreçlerinde çözüm yönündeki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğu ama karşılık bulmadığı da anımsatılan görüşmede, uluslararası toplumun bu gerçekleri dikkate alarak yaklaşım göstermesinin önemi vurgulandı.

Aşı konusunun da ele alındığı görüşmede, Kıbrıs’a gönderilen yaklaşık 60 bin doz aşıdan sadece 6 bin 600 dozun Kuzey’e verildiği ve bu sayının artırılması gerektiği kaydedildi.

AB ve diğer uluslararası örgütlerin pandeminin etkilediği ülkelere sağladıkları mali kaynaktan Kıbrıs Türk toplumunun da yararlanması için çalışmaların artırılması gerekti de Spehar’a aktarıldı.