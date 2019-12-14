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Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti eleştirdi..

Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti eleştirdi..

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:50
Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti eleştirerek, “Bir yandan mali tedbir ve tasarruftan bahseden hükümet, diğer yandan fiiliyatta tam tersi icraatlara imza atıyor. Hükümet yetkililerinin söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor” ifadelerini kullandı.

Özyiğit yazılı açıklamasında, 2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını, özellikle Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’ndaki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, “Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile ya mevcut personel maaşlarına hayat pahalılığı üzerine astronomik artış yapılacak; ki bu çok mümkün görülmemektedir, ya da yeni istihdamlar yapılacak anlamına gelmektedir. Hükümetin tasarruf tedbiri bu mudur?” diye sordu.

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Öte yandan özellikle son dönemlerde kamuya sınavsız, münhalsiz alımların arttığına, başta BRT olmak üzere birçok yere istihdamların yapıldığını savunan Özyiğit, “Bu istihdamlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır” dedi.

Söz konusu istihdamların Meclis’te bütçe tartışmaları sırasında da gündeme geldiğini ve yapılan eleştiriler üzerine Maliye Bakanı’nın BRT’ye yapılan istihdamlardan haberi olmadığını belirttiğine dikkat çeken Özyiğit, “İstihdamların sınavsız münhalsiz, eşitlik ve adalet ilkesinden tamamen yoksun bir şekilde yapılması bir yana, personel giderlerinden sorumlu Maliye Bakanı’nın bu istihdamlardan haberinin olmaması çok daha vahim bir olaydır” diye konuştu.

Özyiğit, son dönemlerde yapılan sınavda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Kalkınma Bankasına geçtiğimiz günlerde yine sınavsız, münhalsiz sözleşmeli personel istihdamı yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini de kaydetti.

Özyiğit, muhalefette olduğu dönemde genel anlamda kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlara karşı çıkan HP’li yetkililerin şimdilerde bu istihdamlara ses çıkarmamasını kamuoyunun takdirine bıraktığını da kaydetti.

Son Güncelleme: 14.12.2019 16:40
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğit
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