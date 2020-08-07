banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1055
ALTIN
473.811
DOLAR
7.2087
STERLİN
9.4365
EURO
8.4994
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini, dövizin yükselmesiyle birlikte bu krizin daha da derinleştiğini söyledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 17:39
Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”
banner337
banner351

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini, dövizin yükselmesiyle birlikte bu krizin daha da derinleştiğini söyledi. Özyiğit, “Hükümet kurma-bozma çalışmalarından iş yapamaz hale gelen hükümet ortakları, daha fazla zaman kaybetmeden yaşanan krize karşı, toplum yararına kararlar alarak, icraat yapmalıdır” dedi.

TDP’den verilen bilgiye göre,  Özyiğit bu sabah katıldığı bir TV programında gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İçinde bulunulan dönemde ekonomik kriz, Pandemi Hastanesi’nin halen yapılmamış olması, okulların nasıl açılacağının belirsizliğini koruması ve benzeri çok ciddi sorunlar olduğunu belirten Özyiğit, bu sorunlara yönelik çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine seçimlerle ve hükümet kurma-bozma çalışmalarıyla aylardır vakit geçirdiğini, var olan sorunların ise katlanarak büyüdüğünü ileri sürdü. 

banner341
Pandemi süreci ile birlikte ağırlaşan ekonomik krizin son günlerde dövizdeki ciddi artışla birlikte daha da derinleştiğini, sabit ve dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere önemli bir kitlenin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, hükümetin bugüne kadar palyatif ve günü birlik kararla durumu idare etmeye çalıştığını, ancak alınan önlemlerin yetersizliğinin ortada olduğu görüşünü savundu.

Pandemi döneminde ciddi mağduriyet yaşayan, gelirleri durma noktasına gelen küçük esnaf ve zanaatkarlar başta olmak üzere birçok sektörün ekonomik zorluklarla boğuşarak ayakta kalmaya çalıştıklarını, hükümetten de destek göremeyen bu kesimlerin son döviz artışı ile artık çaresiz kaldıklarını belirten Özyiğit, “Ekonomi uzmanlarının da belirttiği gibi dövizdeki artış bir süre daha devam edecektir. Özellikle pandemi döneminde gerek muhalefet partileri, gerekse de diğer örgütlerin önerilerini göz ardı eden hükümet bu tutumundan vazgeçerek, toplum yararına icraat yapabilmeyi ve önlem almayı başarabilmelidir. Toplumun beklentisi de budur” dedi. 

“OKULLAR HANGİ ŞARTLARDA AÇILACAK”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kalmasına rağmen okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağına yönelik halen net bir açıklamanın yapılmadığını belirtti.

Bu konuda sürekli uyarmalarına rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hala okulların nasıl açılacağı, nasıl bir program uygulanacağı, öğretmen, öğrenci ve velilere ne gibi görevler düşeceği konusunda gerekli çalışmayı tamamlayıp açıklamamasının yanlış olduğu düşüncesini dile getiren Özyiğit, bu çalışmanın biran önce tamamlanarak ilgili yerlere duyurularının yapılarak hazırlıkların tamamlanması gerektiğini, aksi takdirde kaosun kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2020 18:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”
Karakum bölgesinde kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadır zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı
Karakum bölgesinde kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadır zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”
İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim