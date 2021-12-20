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Özyiğit: “Her alanda yeniden yapılanma şart”

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:15
Özyiğit: “Her alanda yeniden yapılanma şart”

ÖZYİĞİT: “HER ALANDA YENİDEN YAPILANMA ŞART”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede her alanda “yeniden yapılanmanın şart olduğunu” belirterek, “TDP’nin güçlü ve temiz kadrosunun daha iyi ve daha güzel bir gelecek, daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına kararlı olduğunu” söyledi. 

TDP milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasını (KTAMS) ziyaret etti. Ziyarette, TDP'nin projelerine ilişkin bilgiler verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkede her alanda “ciddi bir yıkım” yaşandığını, bunun etkilerinin ve yansımalarının da her gün insanların karşısına çıktığını belirterek, 23 Ocak seçimlerinin “bu kötü yapının değişmesi için tarihi bir fırsat” olduğunu söyledi.

“Halkın çok büyük çoğunluğunun mevcut düzenden şikayetçi olduğunu” belirten Özyiğit, “Her alanda yeni bir yapılanmanın şart olduğunu ve TDP’nin güçlü ve temiz kadrosunun daha iyi ve daha güzel bir gelecek, daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına kararlı olduğunu” kaydetti. 

“TARAFSIZ, HIZLI VE GÜÇLÜ BİR KAMU YÖNETİMİ”

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TDP’nin tarafsız, hızlı ve güçlü bir kamu yönetimini, halkın mutluluğu, huzuru ve ekonomik kalkınma için vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü belirten Özyiğit, TDP’nin gerçek bir Kamu Reformu gerçekleştirme ve sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getirme iradesine sahip olduğunu vurguladı.

“ÜLKEDE HER ALANDA TAM BİR YIKIM YAŞANMAKTA”

Ülkede başta ekonomi ve sağlık olmak üzere her alanda “tam bir yıkım” yaşandığını belirten Özyiğit, “TL’nin durumu ortada, döviz her gün yeni rekorla karşımıza çıkıyor. İnsanlarımız artık temel tüketim maddelerini bile almakta zorlanmaya başladı. Daha da kötüsü halkımız adeta kaderine terk edilmiş durumda. Herkes kendi çözümünü bulmaya çalışıyor ve ülkemizi, zenginliklerimizi kaybettiğimiz yetmezmiş gibi şimdi de gençlerimizi göç yollarına mecbur ediyoruz. Ve halkımız artık sadece ekonomik sorunlar ile değil, maalesef açlık ile sınanmanın eşiğine geldi” ifadelerinde bulundu. 

Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi ve eşel mobil sisteminin de yeniden işlevsellik kazanması gerektiğini belirten Özyiğit, “İnsanların alım gücü yükseltmek önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi.

KTAMS’ın geçen günlerde ortaya koyduğu verilere göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 4 bin 835 TL olarak hesapladığını, yine Türk Lirası’nda meydana gelen değer kaybı sonucu asgari ücretin yaklaşık 200 sterline gerilediğine işaret eden Özyiğit, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine tam tersine kararlara imza atıldığını kaydetti.

“Tüm bunlar kader değildir. Bu kötü durumun bu şekilde gitmemesi gerekiyor” diyen Özyiğit, “Bu seçimleri bu kötü gidişata son vermek, daha yaşanası bir ülke ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına tarihi bir fırsat olarak gördüklerini” söyledi.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 16:39
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