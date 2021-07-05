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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Özyiğit: “Hayaller, gerçeklerin yerini tutamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu, federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:45
Özyiğit: “Hayaller, gerçeklerin yerini tutamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu, federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

Özyiğit, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Ersin Tatar’ın seçilmesiyle Kıbrıs Türk'ü adada federasyon filan istemediğini onayladı” ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız" sözlerini değerlendirerek, “Birilerinin hedefi ve hayalleri başka olabilir ancak işin gerçeği Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun hedefi halen çok nettir, o da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Unutulmasın ki hayaller gerçeklerin yerini tutamaz” iddiasında bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hangi şartlar altında gerçekleştiğini herkesin gördüğünü, geçen haftalarda yayınlanan raporun da müdahaleleri, tehditleri bir kez daha ortaya koyduğunu öne süren Özyiğit, böylesi şartlar altında gerçekleşen bir seçim sonucunu, çözümün şekliyle ilişkilendirerek çıkarımlar yapmanın, gerçekleri değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Özyiğit, Kıbrıs’ta hangi çözüm modeli olacağına, Kıbrıs’ın geleceğe hangi yönde ilerleyeceğine ancak ve ancak “Kıbrıslıların” karar vereceğini, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

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Oktay’ın “Geçmişte KKTC'nin başında bulunan bir şahıs nedeniyle bir dönem sıkıntı yaşadık” sözlerine yönelik ise Özyiğit, şunları savundu:

“Sn. Akıncı halktan aldığı yetki doğrultusunda eşitlik, özgürlük ve güvenlikten vazgeçmeden Kıbrıs Türk halkını uluslararası hukuk içine sokmak, dünyayla bütünleştirmek adına uğraş vermiştir. Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu da halen bu görüştedir. Müdahaleler ve tehditlerle gerçekleşen bir seçim bu gerçeği değiştiremez. Kıbrıs Türkü’nü esas zora sokacak olan bugünkü konjonktürde mümkün olmayacak senaryolar peşinde koşmaktır. 2 devletli çözüm modeli Kıbrıs Türkünü dünyadan daha da koparacak, daha da yalnızlaşmasına neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Esas sıkıntı buradadır.”

Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve geldiği günden itibaren ortaya koyduğu tutumun maalesef Kıbrıs Türkünü yalnızlaştırmaya hizmet ettiğini, geçmişte denenmiş ve Kıbrıs Türkü’nün zarar gördüğü politikaların yeni diye lanse edilmesinin de benzer sonuçlar doğuracağını ileri sürdü.

Bugüne kadar federasyon temelinde bir sonuca ulaşılamamışsa da Kıbrıs Türk tarafı olarak ciddi kazanımlar elde edildiğini, dolayısı ile yapılması gerekenin mümkün olan ve dünyanın kabul ettiği BM parametreleri temelinde çözümü zorlamak olduğunu söyleyen Özyiğit, şöyle devam etti:

“Bunu terk etmek ciddi bir hatadır. Anastasiadis’in istediği de buydu. Yapmamız gereken, macera içeren başka yollara sapmak değil, doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmektir. Kimse de müzakereler 50 yıl daha sürsün dememektedir. Sonuç odaklı bir süreç zorlanmalıdır. Federasyondan sapmamak hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye’nin yararına olacaktır, aksi takdirde hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye zarar görecektir.”

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Son Güncelleme: 05.07.2021 15:55
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