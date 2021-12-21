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Özyiğit: “Hasta hakları yasası önceliğimiz olacak”

21 Aralık 2021 Salı 17:00
Özyiğit: “Hasta hakları yasası önceliğimiz olacak”

ÖZYİĞİT: “HASTA HAKLARI YASASI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK” 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Evrensel Hasta Hakları Derneğini ziyaret etti. 
Ziyarette derneğin çalışmalarının yanı sıra, pandemi döneminde sağlık alanında alınan-alınmayan kararlarla, toplumun ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar, ayrıca TDP’nin sağlık alanına yönelik  plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 
TDP’den verilen bilgiye göre, Derneğin çalışmalarını ve yürüttüğü “Hastanın Sesi” projesini de yakından takip ettiklerini belirten TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özellikle sağlık alanındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini kaydetti. 

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Hasta Hakları Yasası’nın halen geçmemesinin büyük eksiklik olduğunu belirten Özyiğit, bunun ülkedeki sağlık sisteminin gelişmesi ve daha çağdaş ve adil hizmet sunulması için önemine değindi. 
Temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan hasta haklarını somut olarak göstermek, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti alanların, Anayasa, uluslararası anlaşmalar ve yasalardan kaynaklanan hasta haklarından, insan onuruna yaraşır bir şekilde yararlanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesini sağlamak ve denetim esaslarını düzenleme amacıyla bir Yasa Tasarı hazırlandığını belirten Özyiğit, çok detaylı bir kapsamı olan Yasa Tasarısı’nın ilgili tüm paydaşların da katılımıyla son şekli verilerek Meclis’ten geçerek yaşam bulması adına gerekeni yapacaklarını ifade etti.  
Özyiğit, göreve gelmelerinin ardından ilgili tüm paydaşlarla istişare ve işbirliği içinde çalışarak her alanda eksik olan yasaları yaşama geçirme, bu bağlamda yıllar önce Dr. Gülsen Bozkurt’un Sağlık Bakanlığı döneminde hazırlanan Sağlık Master Planı’nın günün şartlarına göre revize edilerek hayata geçmesi ve uygulanmasını sağlamak adına etkin şekilde çalışacaklarını belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 18:08
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