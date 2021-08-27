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Özyiğit: “Halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklüyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın fakirleşmesine, işsizliğin artmasına, sektörlerin batma noktasına gelmesine neden olduğunu savunduğu, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin şimdi de kamu maliyesini düzeltme bahanesiyle tüm toplumun sağlığını riske attığını ileri sürerek, “Hükümet halkı sefalete, ülkeyi ise felakete sürüklüyor” dedi. 

27 Ağustos 2021 Cuma 14:00
Özyiğit: “Halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklüyor”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik krize karşın halkın yaşam kalitesini, alım gücünü koruyarak yükseltmesi gereken hükümetin tam tersine kararlara imza attığını ileri sürerek, “Yapılan zamlar yetmezmiş gibi, şimdi de PCR testlerinin herkese ücretli olacağı açıklandı. Bu şekilde salgının yayılmasına olanak sağlanmayacak mı, halkını düşünmek bu mudur?” diye sordu. 
Bugüne kadar tüm yükü sağlık çalışanlarına yükleyen hükümetin, aldığı son kararla birlikte verilen mücadeleye de darbe vurduğunu ileri süren Özyiğit, bu kararla birlikte test sayılarının düşeceğini, pozitif vakaları tespit etmenin zorlaşacağını, bu şekilde de tüm toplumun riske atılmış olacağını vurguladı.  
Hükümetin bu şekilde davranarak devlete, hükümete olan güven duygusunu tamamen yerle bir ettiğini ileri süren Özyiğit, “Hem kamu maliyesini kontrol etmek bahanesiyle ülkeyi kapanmaya sürüklüyorlar. Hem de bu şekilde ülkenin tümden kaybedeceğini göremiyorlar, görmek istemiyorlar” dedi.


“TEHLİKE ÇANLARI ARTIK DAHA GÜÇLÜ ÇALIYOR”
Pandemide vakaların yüksek rakamlarda seyrettiğini, ölümlerin arttığını, mevcut kapasitenin artık zorlandığını belirten Özyiğit, böylesi bir dönemde önlem ve denetimleri artırması gereken hükümetin testlerin ücretli olması gibi tam tersine kararlara imza attığını savundu.
“Her alanda olduğu gibi sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetin pandemi ile mücadelede de tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine bıraktığını” ileri süren Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor. Buna rağmen hükümet partilerinin önceliği halen atamalar ve kurultay. Bu şekilde hem topluma hem ülkeye zarar veriyorlar” dedi. 


 “KARA PARA’ KARARNAMESİNDEN KİMLER YARARLANDI?”

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Açıklamasında ‘kara para kararnamesi’ olarak nitelendirilen ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin” yürürlükten kaldırılmasını da değerlendiren Özyiğit, TDP olarak 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren bu kararnameyi mahkameye taşıdıklarını anımsattı. 
Kara paranın aklanmasının önünü açan kararnamenin 22 gün yürürlükte kaldığını ve Resmi gazetede yayınlanan kararda “Bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırılacağı düzenlenmiştir” ibaresi bulunduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Bu kararnameden kimler yararlandı? diye sordu. 
Hükümet yetkililerinin bu konuda kamuoyuna açıklama yapmaları gerektiğini belirten Özyiğit, aksi takdirde kararnamenin yürürlüğe konmasıyla oluşan endişelerin ve soru işaretlerinin haklılığının ortaya çıkacağını kaydetti. 


“HÜKÜMET ARTIK BİTMİŞTİR”
UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin artık bittiğini ve bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemenin hayal olduğunu ileri süren Özyiğit, bu hükümetin görevde kaldığı her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalmak anlamına geldiğini söyledi.
Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik krizin daha da derinleştiği, halkım alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı ve tüm sektörlerin zorda olduğu bir dönemde asgari ücretin halen belirlenmediğini, ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi ile baş başa bırakıldığını, ihalesiz işler ile yakıt alımındaki şaibelerin artık gün yüzüne çıktığını ileri süren Özyiğit, ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını, ancak Başbakan dahil herkesin halen kurultay hesaplarıyla uğraştığını vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 14:12
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