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Özyiğit: “Girne bölgesinde bazı öğrenciler dışta kaldı”

Bakan Özyiğit yazılı açıklamasında, eğitimde öğrencilerin bazılarının dışta kalması sorununun 2017 yılında UBP döneminde  de yaşanmış olduğunu ileri sürdü ve kendi döneminde aldıkları tedbirlerle hiçbir öğrencinin dışta kalmadığını belirtti ve o dönemde yapılanları sıraladı.

Özyiğit: “Girne bölgesinde bazı öğrenciler dışta kaldı”

Bakan Özyiğit yazılı açıklamasında, eğitimde öğrencilerin bazılarının dışta kalması sorununun 2017 yılında UBP döneminde  de yaşanmış olduğunu ileri sürdü ve kendi döneminde aldıkları tedbirlerle hiçbir öğrencinin dışta kalmadığını belirtti ve o dönemde yapılanları sıraladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Özyiğit: “Girne bölgesinde bazı öğrenciler dışta kaldı”

“YAZ AYLARINDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSAYDI BU MAĞDURİYET YAŞANMAZDI” 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne bölgesinde bazı öğrencilerin dışta kaldığını, özel okula taşınan 47 öğrencinin 80’i bulabileceğinin açıklandığını ileri sürerek, “Yaz aylarında gerekli önlemler alınsaydı bu mağduriyet yaşanmazdı” dedi.
Özyiğit yazılı açıklamasında, aynı sorunun 2017 yılında UBP döneminde  de yaşanmış olduğunu ileri sürdü; kendi döneminde aldıkları tedbirlerle hiçbir öğrencinin dışta kalmadığını belirtti ve o dönemde yapılanları sıraladı.
“Devlet en azından çocuklarımızı kamusal eğitim çatısı altında okullaştırabilmeyi başarmalıdır” diyen Özyiğit, bunun zor olmadığını ve yollarının belli olduğunu kaydetti.
Girne bölgesinde özellikle ilkokul düzeyinde okul ihtiyacı olduğunun yıllardır bilinen bir gerçek olmasına rağmen kendilerinden önceki dönemde bu konuda yeterli adımların atılmadığını savunan Özyiğit, “Biz göreve gelir gelmez bu konuyu önceliklerimiz arasına alarak okul yapımı konusunda özel bir hassasiyet gösterdik ve yeni nesil bir okul projesini hemen hazırlatarak onaylattık. Ayrıca TC’den altyapıya ayrılan kaynağın okul yapımında kullanılmasını kararlaştırdık. Ancak söz konusu kaynağın sıfırlanmasından dolayı hemen yeni arayışlara girerek gerekli kaynağın (10 Milyon TL) oluşturulması konusunda Maliye Bakanlığı ile uzlaştık. Mayıs ayında Bakanlık devir teslimi sırasında da tüm bu bilgiler Sn. Bakan’a aktarılmıştı. Özetle Girne’de okul yapımı ile ilgili hem proje, hem de kaynak hazır durumdaydı, ihale süreci de başlatılmaya hazırdı. Ancak öyle anlaşılıyor ki yeni hükümetin söz konusu kaynakla ilgili onayı zamanında vermemesi sürecin uzamasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı. 

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Bakanlık’tan yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin daha 5 gün önce imzalandığını, bina yapımının ise 150 günde tamamlanacağının belirtildiğini savunan Özyiğit, hükümeti göreve gelir gelmez gerekeni yapmamakla eleştirdi.
Özyiğit, yeni okul bitene kadar Bakanlık ile Özel okul arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin de açıklık ve şeffaflık gereği kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.
“OSMAN ÖREK MESLEK LİSESİ …”
Yeni eğitim yılı öncesinde tamamlanarak eğitime hazır hale gelen ve Osman Örek Meslek Lisesi ismini taşıyacak olan okul konusuyla ilgili olarak ise Özyiğit  kendileri göreve gelir gelmez Haspolat Meslek Lisesi’nin 4 şiddetindeki bir depreme bile dayanacak gücü olmadığını içeren bir raporu önlerinde bulduklarını, öğrenci, öğretmen ve çalışanları riske atmayarak okulu hemen kapattıklarını ve öğrencileri geçici olarak Hala Sultan İlahiyat Kolejine yönlendirdiklerini anlattı.
Özyiğit bu arada yeni okul yapımı da başlattıklarını belirtti.
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 14:13
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitKktc Eğitimdeki Sorunlar
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