Özyiğit: “Giderayak hukuksuzluğa ve rant dağıtımına devam ediyorlar”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, bu yapı içerisinde partizanlık ve rant sağlama gibi unsurların hiç değişmediğini, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti istifa etmesine rağmen hukuksuzluğa ve kamu yararına olmayan icraatlara devam edildiğini savunarak, bunun son örneğinin Mağusa- İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onay sürecinde yaşandığını kaydetti.

Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylanmış Mağusa- İskele–Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakan tarafından yürürlüğe konması gerekirken bunun yapılmadığını ve “keyfi” şekilde bekletildiğini söyleyen Özyiğit, “Prosedür gereği onaylanarak yürürlüğe girmesi gereken plan bekletilmiş ve bu sürede de değiştirilmiştir” dedi.

Aylarca bekletilen planın tam da UBP kurultayı öncesinde değiştirilmiş şekliyle Birleşik Kurulda onaylanarak yürürlüğe konmasının sağlandığını belirten Özyiğit, “Söz konusu değişiklikler yapılırken Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası ve ilgili Dairler niye devre dışı bırakılmıştır. Bölgenin talep ve ihtiyaçlarından uzak, siyasi hedeflerle dönüştürülen plan, bölgenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayıp, hukuka da aykırıdır” dedi.



Başbakan ile UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin, “toplum yararına olmayan, tamamen siyasi çıkar uğruna yapılmış icraatlarına ve yaşanan rezilliklere bir yenisini daha eklediğini” savunan Özyiğit, KTMMOB’nin konuyla ilgili başlatacağı hukuki süreç dahil her türlü mücadelede TDP olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.Ülkeye birçok alanda geri dönülemez zararlar verecek bir potansiyelin oluşacağına dikkat çeken Özyiğit, “Yıllar içinde Girne’de yaşananları gördük. Geçmişte yapılan ve geri dönülemez zararlara yol açan hatalardan ders çıkarılmadan bireysel çıkarlar uğruna tekrarlanan yanlışlar daha büyük zararlar vermeye devam edecektir” dedi.