banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak
29 Ekim'i kutlayacağız
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u destekleyin…”
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u...
banner376
Flaş Haber
Küçük Aysel'i kaybettik
Kapat

Özyiğit: “Giderayak hukuksuzluğa ve rant dağıtımına devam ediyorlar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “ülkede yıllardır yaşanan partizanlık, adam kayırmacılık ve siyasi çıkarlar uğruna rant dağıtımına son haftalarda ‘rezillik’ derecesinde olaylar da eklendi” diyerek, toplum onca sorunlarla boğuşurken, koltuk, kurultay kavgalarının sürdüğünü, bununla birlikte ülkede tam bir kaos ortamı yaratıldığını iddia etti. 

28 Ekim 2021 Perşembe 17:00
Özyiğit: “Giderayak hukuksuzluğa ve rant dağıtımına devam ediyorlar”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, bu yapı içerisinde partizanlık ve rant sağlama gibi unsurların hiç değişmediğini, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti istifa etmesine rağmen hukuksuzluğa ve kamu yararına olmayan icraatlara devam edildiğini savunarak, bunun son örneğinin Mağusa- İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onay sürecinde yaşandığını kaydetti. 
Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylanmış Mağusa- İskele–Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakan tarafından yürürlüğe konması gerekirken bunun yapılmadığını ve “keyfi” şekilde bekletildiğini söyleyen Özyiğit, “Prosedür gereği onaylanarak yürürlüğe girmesi gereken plan bekletilmiş ve bu sürede de değiştirilmiştir” dedi. 
Aylarca bekletilen planın tam da UBP kurultayı öncesinde değiştirilmiş şekliyle Birleşik Kurulda onaylanarak yürürlüğe konmasının sağlandığını belirten Özyiğit, “Söz konusu değişiklikler yapılırken Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası ve ilgili Dairler niye devre dışı bırakılmıştır.  Bölgenin talep ve ihtiyaçlarından uzak, siyasi hedeflerle dönüştürülen plan, bölgenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayıp, hukuka da aykırıdır” dedi.  

banner341
Başbakan ile UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin, “toplum yararına olmayan, tamamen siyasi çıkar uğruna yapılmış icraatlarına ve yaşanan rezilliklere bir yenisini daha eklediğini” savunan Özyiğit, KTMMOB’nin konuyla ilgili başlatacağı hukuki süreç dahil her türlü mücadelede TDP olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.  
Ülkeye birçok alanda geri dönülemez zararlar verecek bir potansiyelin oluşacağına dikkat çeken Özyiğit, “Yıllar içinde Girne’de yaşananları gördük. Geçmişte yapılan ve geri dönülemez zararlara yol açan hatalardan ders çıkarılmadan bireysel çıkarlar uğruna tekrarlanan yanlışlar daha büyük zararlar vermeye devam edecektir” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 28.10.2021 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı: “Atatürk'ün yolundan vazgeçmiyoruz”
Çakıcı: “Atatürk'ün yolundan vazgeçmiyoruz”
Atun: “Görevimizi şeffaf, düzgün, düzenli, sorunsuz, kusursuz yerine getirmek için hazırız”
Atun: “Görevimizi şeffaf, düzgün, düzenli, sorunsuz, kusursuz yerine getirmek için hazırız”
Büyük av Pazar günü başlıyor
Büyük av Pazar günü başlıyor
Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti
Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti
Okullarda bu hafta 193 kişi Covid-19 pozitif olarak açıklandı
Okullarda bu hafta 193 kişi Covid-19 pozitif olarak açıklandı
CTP tarafından “Kendi Kendine Yeten Ekonomi” panelinin üçüncüsü düzenlendi
CTP tarafından “Kendi Kendine Yeten Ekonomi” panelinin üçüncüsü düzenlendi
15 Kasım Tören Provası nedeniyle bazı yol güzergâhlarında değişiklik olacak
15 Kasım Tören Provası nedeniyle bazı yol güzergâhlarında değişiklik olacak
Sucuoğlu, dün Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı örgütlerini ziyaret etti
Sucuoğlu, dün Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı örgütlerini ziyaret etti
Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da
Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da
KTÖS: “KKTC Türkiye’nin para politikasından olumsuz etkileniyor”
KTÖS: “KKTC Türkiye’nin para politikasından olumsuz etkileniyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim