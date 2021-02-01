banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Özyiğit: “Eski yanlıştan yeni doğru çıkmayacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki egemen devlete dayalı çözüm politikasında ısrarcı olacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, “Eski yanlışlardan yeni doğru çıkmayacaktır” dedi. 

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:45
Özyiğit: “Eski yanlıştan yeni doğru çıkmayacak”
banner337
banner351

TDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet formülünde ısrar etmenin Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mart ayı başında yapılması planlanan 5’li görüşmede Türk tarafı olarak iki egemen devlete dayalı çözüm politikasında ısrarcı olacaklarını açıkladığını anımsatan Özyiğit, “Bu daha önce denenmiş ancak sonucunda Kıbrıs Türk tarafı olarak bizlerin zararlı çıktığı sonuçlarla neticelenmişti. Geçmişte de çoğu kez konfederasyon ve iki devletli çözüm modelleri gündeme getirilmiş, bunun neticesinde de Rum tarafının tüm Kıbrıs adına Avrupa Birliğine girişi kolaylaştırılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki, geçmişteki hatalardan ders alınmamış ve Kıbrıs Türküne kaybettiren anlayış yeniden devreye konmak istenmektedir. Eski yanlışlardan yeni doğru çıkmayacaktır” dedi. 
Kıbrıs’ta “en makul ve en gerçekçi çözüm şeklinin Federasyon olduğunu ve Federasyonun tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzaladığı ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olduğunu” belirten Özyiğit, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini uzattığı son kararında da Kıbrıs’taki çözüm hedefinin federasyon olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkat çekti.

banner341
Özyiğit, yapılması gerekenin Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin, 11 Şubat 2014 tarihinde Eroğlu ve Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti. 
BM parametrelerini terk etmenin ciddi bir hata olacağını ve Anastasiadesin istediğinin de bu olduğunu öne süren Özyiğit, “Son 5 yılda tüm taraflarca ‘çözümden kaçan taraf’ olarak suçlanan Anastasides, artık suçlanan taraf olmaktan kurtulacak, daha da önemlisi Kıbrıs Türk halkı sonu belirsiz maceralara sürüklenecektir” ifadelerini kullandı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 01.02.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti
Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti
Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”
Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi
Beslenme alışkanlıkları ile kansere savaş açabilirsiniz
Beslenme alışkanlıkları ile kansere savaş açabilirsiniz
KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti
KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti
KIB-TEK'ten açıklama…
KIB-TEK'ten açıklama…
Bağımsızlık Yolu aşılarla ilgili bilgi talep etti
Bağımsızlık Yolu aşılarla ilgili bilgi talep etti
Yeşil Barış Hareketi: “Sulak alanlar restore edilmeli, akıllıca kullanılmalı”
Yeşil Barış Hareketi: “Sulak alanlar restore edilmeli, akıllıca kullanılmalı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim