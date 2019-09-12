banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102447
ALTIN
273.149
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9997
EURO
6.2437
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
LEFKOŞA'DA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Kurtuluş köyü kavşağında kaza
ZİNCİRLEME KAZA!
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Özyiğit: “Ders çıkararak gerekli adımları atmalıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece meydana gelen patlamadan dolayı başta olaydan etkilenen kişiler olmak üzere tüm halka geçmiş oldun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi. 

Özyiğit: “Ders çıkararak gerekli adımları atmalıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece meydana gelen patlamadan dolayı başta olaydan etkilenen kişiler olmak üzere tüm halka geçmiş oldun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi. 

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
Özyiğit: “Ders çıkararak gerekli adımları atmalıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece meydana gelen patlamadan dolayı başta olaydan etkilenen kişiler olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi. 
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı yaşanmamasının tek teselli kaynağı olduğunu belirten Özyiğit, “Dün geceki olay çok daha vahim sonuçlar doğurabilirdi, üstelik buna benzer olaylar daha önce de yaşanmıştır. Bu tür olayların yaşanmaması adına gereken önlem ve düzenlemeler biran önce hayata geçmelidir. Zaman artık bu konuda adım atma, icraat zamanı olmalıdır” dedi. 
Dün gece patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı vatandaşlar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu ile görüşerek yaşanan olaya ilişkin bilgi aldığını görüşlerini aktardığını söyleyen Özyiğit kendisine Parti Meclisi üyesi Esat Varoğlu’nun da eşlik ettiğini belirtti. 
Dün geceki olayın ardından yaşananları yakından takip ettiklerini, yetkililerle görüşerek bilgi aldıklarını ifade eden Özyiğit, yangın ve patlamalar sonrasında bölgeye mühimmat parçalarının dağıldığına dikkat çekti, bölgede gerekli güvenlik ağının alınması noktasında hassas olunması gerektiğini kaydetti, vatandaşlara da söz konusu parçaları bulmaları halinde dokunmamaları uyarısında bulundu. 

“SONUÇLAR AÇIK VE ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI…”

banner317
Olayı araştırmak üzere Ankara’dan ekip geleceğini anımsatan Özyiğit, “Gerekli incelemeler biran önce yapılarak çıkan sonuçlar açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Herhangi bir suç veya ihmal tespit edilmesi halinde de gereken yapılmalıdır” dedi.  
Dün geceki olayın ülke turizmini olumsuz etkileyecek potansiyelde olduğunu belirten Özyiğit, “Otellerimizin, turizm sektörümüzün en az etkilenmesi adına tüm kesimlere görev düşmektedir. İvedi olarak bir plan dahilinde gereken adımlar atılmalıdır. Bizler de gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Yarın başımız ağrımasın istiyorsak gerekli önlemleri bugünden almalıyız” ifadelerini kullandı. 

“BU TÜR TESİSLER MESKUN MAHAL DIŞINA TAŞINMALI”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaşanan olayın bu tür tesislerin kesinlikle meskun mahallerin içinde bulunmaması gerektiğini bir kez daha açık ve net ortaya koyduğunu vurguladı. Bu konuda geç bile kalındığını belirten Özyiğit gerekli düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. 
Dün gece yaşanan olayın ayrıca adamızın ve bölgemizin silahsız bir şekilde barış içinde bir coğrafyaya dönüşmesinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine  işaret eden Özyiğit, “Tekrardan tüm halkımıza geçmiş olsun der, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Yaraların sarılması adına dün geceden itibaren ciddi emek verenleri de kutlarım” dedi.  
 

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:05
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz düşürdü
Merkez Bankası faiz düşürdü
Firari şahıs Lefkoşa’da bulundu
Firari şahıs Lefkoşa’da bulundu
Ulucay: “Teknik incelemelerin süratle yapılması, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılarak önlemlerin alınması önemli”
Ulucay: “Teknik incelemelerin süratle yapılması, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılarak önlemlerin alınması önemli”
Kelle: “Mühimmat depolarının ve buna benzer yerlerin yerleşimden uzak yerlere yerleştirilmesinin bir gereklilik olduğu gün yüzüne çıkmıştır”
Kelle: “Mühimmat depolarının ve buna benzer yerlerin yerleşimden uzak yerlere yerleştirilmesinin bir gereklilik olduğu gün yüzüne çıkmıştır”
İki aydır düzeltilmeyi bekleyen elektrik direği düştü düşüyor
İki aydır düzeltilmeyi bekleyen elektrik direği düştü düşüyor
Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”
Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Girne’de Yaşanan Patlamayla İlgili Mesaj Yayımladı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Girne’de Yaşanan Patlamayla İlgili Mesaj Yayımladı
GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu
GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu
Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim