Özyiğit: “Ders çıkararak gerekli adımları atmalıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece meydana gelen patlamadan dolayı başta olaydan etkilenen kişiler olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı yaşanmamasının tek teselli kaynağı olduğunu belirten Özyiğit, “Dün geceki olay çok daha vahim sonuçlar doğurabilirdi, üstelik buna benzer olaylar daha önce de yaşanmıştır. Bu tür olayların yaşanmaması adına gereken önlem ve düzenlemeler biran önce hayata geçmelidir. Zaman artık bu konuda adım atma, icraat zamanı olmalıdır” dedi.

Dün gece patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı vatandaşlar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu ile görüşerek yaşanan olaya ilişkin bilgi aldığını görüşlerini aktardığını söyleyen Özyiğit kendisine Parti Meclisi üyesi Esat Varoğlu’nun da eşlik ettiğini belirtti.

Dün geceki olayın ardından yaşananları yakından takip ettiklerini, yetkililerle görüşerek bilgi aldıklarını ifade eden Özyiğit, yangın ve patlamalar sonrasında bölgeye mühimmat parçalarının dağıldığına dikkat çekti, bölgede gerekli güvenlik ağının alınması noktasında hassas olunması gerektiğini kaydetti, vatandaşlara da söz konusu parçaları bulmaları halinde dokunmamaları uyarısında bulundu.

“SONUÇLAR AÇIK VE ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI…”



Olayı araştırmak üzere Ankara’dan ekip geleceğini anımsatan Özyiğit, “Gerekli incelemeler biran önce yapılarak çıkan sonuçlar açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Herhangi bir suç veya ihmal tespit edilmesi halinde de gereken yapılmalıdır” dedi.Dün geceki olayın ülke turizmini olumsuz etkileyecek potansiyelde olduğunu belirten Özyiğit, “Otellerimizin, turizm sektörümüzün en az etkilenmesi adına tüm kesimlere görev düşmektedir. İvedi olarak bir plan dahilinde gereken adımlar atılmalıdır. Bizler de gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Yarın başımız ağrımasın istiyorsak gerekli önlemleri bugünden almalıyız” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR TESİSLER MESKUN MAHAL DIŞINA TAŞINMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaşanan olayın bu tür tesislerin kesinlikle meskun mahallerin içinde bulunmaması gerektiğini bir kez daha açık ve net ortaya koyduğunu vurguladı. Bu konuda geç bile kalındığını belirten Özyiğit gerekli düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dün gece yaşanan olayın ayrıca adamızın ve bölgemizin silahsız bir şekilde barış içinde bir coğrafyaya dönüşmesinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Özyiğit, “Tekrardan tüm halkımıza geçmiş olsun der, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Yaraların sarılması adına dün geceden itibaren ciddi emek verenleri de kutlarım” dedi.

