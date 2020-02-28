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Özyiğit: Derin bir üzüntü içindeyiz

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Devlet Hastanesi’ndeki yangınla ilgili mesaj yayımladı

Özyiğit: Derin bir üzüntü içindeyiz

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Devlet Hastanesi’ndeki yangınla ilgili mesaj yayımladı

28 Şubat 2020 Cuma 13:11
Özyiğit: Derin bir üzüntü içindeyiz
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangın nedeniyle yaşanan sevk sırasında iki kişinin yaşamını yitirmesi, birçok hastanın yaşadığı mağduriyet ve hastanede oluşan zararlar nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti.
TDP Başkanı Özyiğit, bu sabah Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile birlikte yangının yaşandığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.  
TDP’den yapılan açıklamaya göre Özyiğit, çıkış nedeni henüz netlik kazanmayan yangın nedeniyle yapılan sevk sırasında 2 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda hastanın ise mağduriyet yaşadığını belirtti. Özyiğit, yaşamını yitiren kişilere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.
Yaşanan olayla birlikte hastanenin tamamen boşaltıldığını belirten Özyiğit, yangının çıkmasıyla birlikte yangının söndürülmesi ve hastaların kurtarılması için çok yoğun bir uğraş veren başta doktor, hemşire ve hastane çalışanları olmak üzere belediye, sivil savunma, polis ve askeri personele teşekkür etti. Özyiğit, bu uğraşlar olmasaydı felaketin boyutunun çok daha büyük olabileceğine dikkat çekti.

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“Diğer yandan yangınla birlikte bu tür olaylara karşı hazırlıksız ve kriz yönetmekte başarısız olunduğunun açık ve net olarak ortaya çıktığını” kaydeden Özyiğit, bu acı olaydan ders çıkararak gerekli adımların ivedi olarak atılmasının önemine vurgu yaptı. 
Oluşturulan kriz masasının önceliğinin sağlık sisteminin en az hasarla yoluna nasıl devam edeceğinin planlanması yönünde olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Hasarların bir an önce giderilerek ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden şifa dağıtır duruma gelmesi en büyük temennimizdir” dedi.
TÜRKİYE’YE BAŞSAĞLIĞI…
Açıklamasında ayrıca Suriye-İdlip’te dün gece 33 askerin şehit olmasının da kendilerini derinden üzdüğünü belirten Özyiğit, “Yaşanan acıyı paylaşırken, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını sağlayacak adımların atılması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 28.02.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitBurhan Nalbantoğlu Yangın
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