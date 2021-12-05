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Özyiğit: “Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli”

TDP’den bir heyet Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti…

05 Aralık 2021 Pazar 15:02
Özyiğit: “Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın cebindeki paranın son dönemde eridiğini, alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirterek, “Halkın büyük çoğunluğu, esnafımız, üreticilerimiz ciddi bir ekonomik kriz yaşamakta. Bu kötü günleri yaşamak kader değildir, olmamalıdır. Bunu durdurmanın yolu vardır, o da halkın elindedir. Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli” dedi.  
Bugün ailelerin yüzde 30’unun ayda 5 Bin TL’nin (325 Euro) altında, yüzde 60’ının ise 10 Bin TL’nin (650 Euro) altında bir gelirle ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Özyiğit,  ülkede kaynakların yüzde 80’ini yüzde 10’luk bir azınlığın ele geçirdiğini ve büyük bir kitlenin fakirliğe mahkum edildiğini savundu. Özyiğit, temelinde büyük bir adaletsizlik yattığını belirttiği bu  sorunun adil bir gelir dağılımı yaratmadan çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
TDP’den yapılan açıklamaya göre TDP’den bir heyet Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtladı.
Ziyarette yaptığı konuşmada, böylesi kötü bir dönemde dahi hükümetlerin önceliğinin mağdur olan ve ezilen kesim olmadığını savunan Özyiğit, “TDP’nin bu konudaki duruşu açık ve nettir. Bu adaletsizliğe mutlaka son vereceğiz. Mutlu azınlığın değil, sosyal ve ekonomik olarak ezilen ve ezdirilen çoğunluğun yanında olacağız” dedi.
Ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tam bir yıkım yaşandığını, geçmişte kıtlık dönemlerinde görülen manzaraların benzerinin ortaya çıkmaya başladığını  ileri süren Özyiğit,  tüm bu yaşananların bir kader olmadığını söyledi.

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Halkın artık bir gün bile dayanacak gücünün kalmadığını, sosyal ekonomik durumun daha da kötüye gittiğini savunan Özyiğit şunları ifade etti:
 “Bugün ailelerin büyük bölümünün elde ettiği gelir maalesef yeterli değildir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Ülkede kaynakların %80’ini %10’luk bir azınlık ele geçirmiş, büyük bir kitle ise fakirliğe mahkum edilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu kriz döneminde dahi hükümetin tüm politikaları söz konusu mutlu azınlığı memnun etmek üzerine kurgulanmıştır. Sosyal devletin temel görevi dar gelirlileri korumaktır. Devletin görevi zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak değildir.”


“EZİLENLER AYAĞA KALKMALI”
Ülkedeki fakirleşmenin temelinde bir adaletsizlik sorunu olduğunu iddia eden ve bu gerçeğin artık daha güçlü olarak ifade edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Ultra zenginlerden varlık vergisi dahil, doğrudan ve dolaylı vergilerle bu adaleti en kısa sürede sağlamak zorundayız. TDP olarak tarafımız bellidir. Mutlu azınlığın değil sosyal ve ekonomik olarak ezilen ve ezdirilen çoğunluğun yanında olacağız” diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 05.12.2021 16:10
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