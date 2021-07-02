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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Özyiğit, Arıklı'yı eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (KIB-TEK) “Bilerek ve isteyerek batırarak, özele devretmenin zeminini hazırladığını” iddia etti.

02 Temmuz 2021 Cuma 18:15
Özyiğit, Arıklı'yı eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (KIB-TEK) “Bilerek ve isteyerek batırarak, özele devretmenin zeminini hazırladığını” iddia etti.

Özyiğit, yaptığı açıklamada, “Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren bu amaç için uğraş verdiğinin çok açık ve net olduğunu” öne sürerek, ancak ilgili tüm paydaşlarla birlikte buna izin vermeyeceklerini” söyledi.

Yaşanmakta olan elektrik kesintilerinin nedeninin de yatırımların zamanında yapılmamış olması kaynaklı olduğunu savunan Özyiğit, “Görev ve sorumluluğunu yapmayan Arıklı şimdi de ihalesiz alım için Bakanlar Kurulu’ndan Kanun Gücünde Kararname çıkarttı” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin her bakanlığının ayrı hükümet gibi davrandığını ileri sürerek, “Şu çok iyi bilinsin ki Kıb-Tek’i batağa sürükleyen bu tutumdan başta ilgili bakan ve başbakan olmak üzere tüm hükümet sorumludur. Zaten bu hükümet artık bitmiş durumdadır. Görevde kaldıkları her gün bu toplumun geleceğinden çalmaktadırlar” dedi. 

“ENERJİDE ÖZELE BAĞIMLILIĞI ARTIRACAK BİR ANLAYIŞTA”

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Özyiğit, “Arıklı’nın muhalefette olduğu dönemlerde enerji alanına yatırım yapmak isteyen kesimleri lobici ilan ederek, bakan olduktan sonra da yatırım yapmaktan ısrarla kaçınarak ve ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek, enerji alanında özele olan bağımlılığı artıracak bir anlayışta olduğunu” öne sürdü.

Son yakıt ihalesini alan firmanın MİK’e sunduğu, ihalenin teknik şartnamesinde talep edilen bilgilerin ve “opsiyon belgesinin” şaibeli çıktığını savunan Özyiğit, “Ortada bu kadar iddia ve şaibe varken, MİK ihale sonucunu açıklamamışken Sayın Arıklı’nın hem şaibe ve iddialar karşısında sessiz kalması, hem de alelacele açıklama yapması çeşitli soru işaretlerine neden olmaktadır” dedi.

Yaşanan gelişmeler ortadayken Bakan Arıklı’nın geçen günlerde katıldığı bir programda, ihalede aranan “opsiyon belgesinin” gereksiz olduğunu belirttiğini ve direkt rafineri yerine Akdeniz’de gezen yakıt dolu tankerlerden düşük fiyata yakıt alınmasını önerdiğini ileri süren Özyiğit, Akdeniz’de yakıt dolu yüzen gemilerin çoğunluğunun Suriye’den çalınan petroller olduğu yönündeki iddialara dikkat çekti.

 “YOLSUZLUK SÖYLEMİNİ KURUMU İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN KULLANIYOR”

Özyiğit, Arıklı’nın kuruma yatırım yapmamanın yanında, sürekli Kurum’da yolsuzluk ve usulsüzlerden bahsettiğini de iddia ederek, “Bu konuda samimi olsaydı, hakkında sürekli usulsüzlük haberleri çıkan, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Kıb-Tek’te ‘yetki aşımı ve usulsüz ödeme’ tespit edilen ve hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile çalışmakta ısrar etmezdi” dedi.

 “HEM, ÇALIŞANLAR, HEM BÖLGE HALKI HEM DE DOĞA ZEHİRLENİYOR”

Özyiğit, son olarak, Teknecik’te son dönemde “ekonomik olsun” diye yakıt altı ürün, yani “slaç” yakılmaya başlandığını, bunun sonucu olarak da emisyon oranlarının daha da kötüleştiğini öne sürerek, bu şekilde hem çalışanların, “hem bölge halkının hem de doğanın maalesef daha çok zehirlendiğini” söyledi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 20:10
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